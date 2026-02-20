Головна Світ Соціум
NASA вдруге спробує запустити пілотовану місію до Місяця у березні

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Наступного тижня NASA проведе фінальний огляд готовності до польоту
фото: Shutterstock

Американське космічне агентство NASA планує у п’ятницю, 6 березня, запуск пілотованого космічного корабля у рамках місії Artemis II, що має здійснити політ навколо Місяця вперше з 1972 року.

Американське космічне агентство NASA офіційно визначило 6 березня 2026 року як цільову дату для запуску першої за останні 50 років пілотованої місії до Місяця. Рішення ухвалили після успішного завершення критичних паливних випробувань гігантської ракети SLS. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє агенція, підготовка до старту вийшла на фінальну пряму. Попередня спроба запуску, запланована на лютий, була відкладена через технічні несправності з клапанами паливної системи, проте остання «генеральна репетиція» довела готовність техніки до польоту.

Під час останнього випробування у космічному центрі Кеннеді у Флориді команди практикувалися завантажувати кріогенне паливо в ракету та безпечно видаляти відпрацьовані паливні баки.

Наступного тижня NASA проведе фінальний огляд готовності до польоту, після чого екіпаж відправиться на передпольотний карантин.

Нагадаємо, наприкінці цього місяця на любителів космосу чекає приємна несподіванка: в один ряд стануть відразу шість планет. За даними NASA, це явище, відоме як «парад планет» або «планетарне вирівнювання», відбувається, коли можна побачити щонайменше чотири або п'ять планет одночасно. 28 лютого астрономи-аматори матимуть можливість побачити Меркурій, Венеру, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.
 

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

