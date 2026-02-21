OpenAI виявила активність канадського стрільця ще за пів року до трагедії

На минулому тижні 18-річна трансгендерна дівчина влаштувала стрілянину в школі Тамблер-Ридж

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, повідомила, що ще у червні 2025 року ідентифікувала та заблокувала обліковий запис Джессі Ван Рутселара, яка влаштувала масову стрілянину в школі містечка Тамблер-Рідж (Британська Колумбія). Попри те, що алгоритми компанії виявили контент, який «сприяє насильницькій діяльності», тоді OpenAI вирішила не звертатися до поліції, оскільки не побачила ознак «неминучої загрози». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За заявою техгіганта, на момент блокування активність користувача не відповідала внутрішньому порогу для передачі даних правоохоронним органам, який вимагає наявності правдоподібних планів нанесення фізичної шкоди. Лише після того, як сталася трагедія, представники OpenAI самі зв’язалися з Королівською канадською кінною поліцією (RCMP) та надали інформацію про історію запитів і активність стрільця в чат-боті.

Напад, що стався минулого тижня, виявився одним із найсмертоносніших у новітній історії Канади. 18-річна Ван Рутселар спочатку вбила свою матір і зведеного брата, після чого напала на місцеву школу, де застрелила асистента вчителя та п’ятьох підлітків віком 12-13 років. Згодом наклала на себе руки. Поліція підтвердила, що дівчина раніше вже потрапляла у поле зору правоохоронців через проблеми з психічним здоров’ям.

Наразі слідчі RCMP проводять ретельний аналіз електронних пристроїв та онлайн-активності вбивці, щоб встановити мотив злочину. Випадок з OpenAI знову підняв дискусію про відповідальність технологічних компаній та критерії, за якими вони мають звітувати правоохоронцям про підозрілу поведінку користувачів у мережі.

Як відомо, стрілянину в школі Тамблер-Ридж у Канаді влаштувала 18-річна трансгендерна дівчина.

За словами заступника комісара Двейна Макдональда, Джессі Ван Рутселаар народилася чоловіком, проте близько шести років тому розпочала процес зміни статі та ідентифікувала себе як жінка. Майже чотири роки тому вона перестала відвідувати школу. За останні кілька років поліція неодноразово відвідувала будинок нападниці у зв'язку зі зверненнями «щодо проблем із психічним здоров'ям».

Як відомо, у школі міста Тамблер-Ридж на півночі канадської провінції Британська Колумбія сталася смертельна стрілянина.