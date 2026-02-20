У російському Воткінську атаковано завод з виготовлення «Іскандерів»

У Республіці Удмуртія у Росії уражено ключове підприємство російського ВПК – Воткінський завод

У ніч на 21 лютого у Республіці Удмуртія відбулася атака на Воткінський завод – стратегічно важливе підприємство російського військово-промислового комплексу. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Цей об'єкт відіграє критичну роль у забезпеченні армії РФ ракетним озброєнням. Ймовірно, завод атакували ракети «Фламінго», хоча й місцеві телеграм-канали писали про небезпеку БпЛА. Також деякі очевидці ствержують, що було влучання дрона у цех.

Варто зазначити, що підприємство у Воткінську є ключовим майданчиком, де виготовляють міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 «Ярс» та оперативно-тактичні ракетні комплекси 9К720 «Іскандер».

Завод вважається однією з головних виробничих баз агресора, що відповідає за випуск ракет як оперативного, так і стратегічного рівнів. Удар по такому об'єкту фактично цілить у фундамент ракетної програми РФ.

Як відомо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників.

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням.