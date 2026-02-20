Безпілотники атакували російський Краснодар

Жителі Краснодару чули понад десять потужних вибухів

У російському Краснодарі зафіксовано серію вибухів, що призвела до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту. Про це пише «Главком».

Летовище наразі не приймає та не відправляє авіарейси через активність невідомих безпілотників та роботу засобів протиповітряної оборони.

Жителі південних і південно-західних районів міста заявили про звуки двигунів у небі, після чого з інтервалом у кілька хвилин прогриміло понад десять потужних вибухів. Відомо про падіння уламків у приватному секторі, де фрагменти дронів впали безпосередньо на тротуар. Екстрені служби оточили місця подій та проводять обстеження території на предмет пошкоджень інфраструктури, водночас офіційна інформація про масштаб руйнувань наразі відсутня.

Як відомо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ.

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу.

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників.

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням.