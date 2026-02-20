Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували російський Краснодар

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували російський Краснодар
Задимлення після атаки у Краснодарі
фото: соціальні мережі

Жителі Краснодару чули понад десять потужних вибухів

У російському Краснодарі зафіксовано серію вибухів, що призвела до тимчасового припинення роботи місцевого аеропорту. Про це пише «Главком».

Летовище наразі не приймає та не відправляє авіарейси через активність невідомих безпілотників та роботу засобів протиповітряної оборони.

Жителі південних і південно-західних районів міста заявили про звуки двигунів у небі, після чого з інтервалом у кілька хвилин прогриміло понад десять потужних вибухів. Відомо про падіння уламків у приватному секторі, де фрагменти дронів впали безпосередньо на тротуар. Екстрені служби оточили місця подій та проводять обстеження території на предмет пошкоджень інфраструктури, водночас офіційна інформація про масштаб руйнувань наразі відсутня.

Як відомо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. 

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу. 

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників. 

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням. 

Теги: росія вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лавров заявив, що Крим такий же важливий для безпеки Росії, як Гренландія, для США
Лавров заявив, що Крим такий же важливий для безпеки Росії, як Гренландія, для США
21 сiчня, 05:31
Грюнбаум має юридичну освіту, ступінь MBA та є членом колегії адвокатів штату Нью-Йорк
США відправили нового учасника на переговори у Кремль: що відомо про Джоша Грюнбаума
22 сiчня, 23:27
Удари по енергетиці України розглядаються Кремлем як ключовий інструмент тиску
Напередодні сильних морозів закінчилося енергетичне перемир’я: як розгорталися події
1 лютого, 00:22
Зеленський: Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу
Зеленський підписав санкційний указ: що відомо
2 лютого, 13:44
Зарубін налагодив механізм виведення грошей з України до РФ через підконтрольні офшорні та російські компанії
В Україні арештовано активи російського олігарха, який фінансує війну
19 лютого, 15:02
Склад російської делегації на переговорах в ОАЕ залишається незмінним
Переговори РФ з Україною: Кремль розкрив склад делегації
3 лютого, 12:38
Франція викрила російську кампанію з фейками проти Макрона
РФ спробувала втягнути Макрона у справу Епштейна
6 лютого, 15:19
На Оболоні горить трансформатор біля житлового будинку. 9 лютого 2025 року
На Оболоні через вибух трансформатора спалахнула пожежа
9 лютого, 08:40
Пропагандисти повідомляли, що збірна Росії може зіграти із Гватемалою 31 березня 2026 року у Санкт-Петербурзі
Збірна Гватемали з футболу відмовилася грати товариську гру з Росією
17 лютого, 11:42

Соціум

Безпілотники атакували російський Краснодар
Безпілотники атакували російський Краснодар
У російському Воткінську атаковано завод з виготовлення «Іскандерів»
У російському Воткінську атаковано завод з виготовлення «Іскандерів»
NASA вдруге спробує запустити пілотовану місію до Місяця у березні
NASA вдруге спробує запустити пілотовану місію до Місяця у березні
США засудили українця за продаж даних Північній Кореї
США засудили українця за продаж даних Північній Кореї
Роскомнагляд висунув нові вимоги до месенджера Telegram
Роскомнагляд висунув нові вимоги до месенджера Telegram
Легалізація рабства та касти для мулл: Талібан ухвалив шокуючий Кримінальний кодекс
Легалізація рабства та касти для мулл: Талібан ухвалив шокуючий Кримінальний кодекс

Новини

Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua