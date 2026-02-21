Головна Світ Соціум
У Самарській області атаковано Нефтегорський газопереробний завод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Самарській області атаковано Нефтегорський газопереробний завод
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 21 лютого під удар потрапило АТ «Нефтегорський газопереробний завод», розташоване у місті Нефтегорськ Самарської області. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

Місцеві телеграм-канали писали про загрозу БпЛА, але достовірно чим саме був атакований завод наразі невідомо. Також повідомляється про те, що палають п'ять резервуарів.

Варто зазначити, що цей завод є важливою ланкою промисловості регіону, оскільки спеціалізується на переробці природного та попутного нафтового газу (ПНГ), що надходить із місцевих нафтових родовищ. 

Як відомо, у ніч на 12 лютого під удар потрапив військовий об’єкт у селищі Котлубань Волгоградської області РФ. Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів у районі розташування арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ. 

Губернатор області Андрій Бочаров офіційно підтвердив факт атаки та виникнення пожежі на території об’єкта міноборони через «падіння уламків».

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу. 

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників. 

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням. 

