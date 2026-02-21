В Ірані до страти засуджено щонайменше 26 учасників протестів

Засуджені протестувальники наразі перебувають у в'язницях Тегерана, Кума та Ісфагана

В Ірані щонайменше 26 осіб отримали смертні вироки за участь у загальнонаціональних акціях протесту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Iran Human Rights (IHRNGO).

Засуджені наразі перебувають у в'язницях Тегерана, Кума та Ісфагана. Попри те, що державні медіа транслювали судові процеси та «зізнання» підсудних, офіційні органи досі не оприлюднили вироки у цих справах.

Правозахисна організація IHRNGO повідомляє, що суди проходять із грубими порушеннями: обвинувачені позбавлені права на вибір адвоката, а їхні свідчення були отримані під тортурами. Директор організації Махмуд Амірі-Могаддам наголосив, що такі процеси не відповідають жодним стандартам справедливого правосуддя.

Окрім уже винесених вироків, тривають суди ще над чотирма протестувальниками, двоє з яких є неповнолітніми. Правозахисники закликають міжнародну спільноту посилити політичний тиск на офіційний Тегеран, щоб зупинити виконання смертних вироків та підвищити ціну за подібні репресії для іранського режиму.

Як відомо, американські військові підготували кілька сценаріїв можливих ударів по Ірану, які можуть включати ураження окремих керівників та навіть спробу трансформації політичного устрою країни, якщо відповідний наказ надійде від президента США Дональда Трампа.

За словами співрозмовників агенції, військові опції перебувають на просунутій стадії та передбачають точкові удари по особах, яких у США вважають причетними до стратегічного керівництва силами Корпусу вартових ісламської революції.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки завершують перекидання до регіону Перської затоки безпрецедентної кількості авіації. За масштабами та бойовою потужністю це угруповання є найбільшим з моменту операції «Свобода Іраку» у 2003 році.