Головна Новини
search button user button menu button

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
колаж: glavcom.ua

Смілянський закликав НАБУ перевірити джерела фінансування мережі освітньо-культурних центрів депутата

П’ятниця 20 лютого 2026 року ознаменувалася новим витком публічного конфліку між очільником «Укрпошти» Ігорем Смілянським та народним депутатом Олексієм Гончаренком. Після взаємних звинувачень у розкраданні коштів, Смілянський подав симетричну заяву до НАБУ, звинувативши нардепа у прихованій політичній рекламі та невідповідності доходів статкам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Смілянського.

Генеральний директор «Укрпошти» повідомив, що подав офіційну заяву до Національного антикорупційного бюро України щодо діяльності Олексія Гончаренка. Смілянський стверджує, що в США нардеп уже б ніс відповідальність за приховану політичну рекламу.

«Якщо вірити декларації, утримувати понад 40 «Гончаренко центрів» він не може. А вони працюють. І коштують більш як 3 млн грн щомісяця», – зазначає очільник «Укрпошти».

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ фото 1
скріншот

«Попросив НАБУ розкласти це по поличках. Так само, як і інші моменти, де офіційні доходи не стикуються зі статками. Як на мене, спонсорська діяльність тестя з «Газпрому» мала б уже скінчитися. Але, схоже, ні», – зазначив Смілянський.

На думку Смілянського, офіційні доходи Гончаренка не стикуються з його реальними видатками на політичну діяльність.

Смілянський супроводив свій допис іронічним анонсом ексклюзивного йоржика «Олексій Гончаренко», назвавши його засобом для «позначення рівня боротьби з корупцією». Він зауважив, що вже має десятки замовлень на цей аксесуар за донати для ЗСУ.

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ фото 2
фото: Ігор Смілянський

Як відомо, конфлікт загострився після того, як Олексій Гончаренко подав заяви до НАБУ, СБУ та Генпрокуратури проти Ігоря Смілянського та президента КШЕ Тимофія Милованова. Депутат звинуватив їх у створенні «злочинної групи» для розкрадання донатів. Президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки Тимофій Милованов публічно прокоментував хвилю критики на адресу генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, яка виникла після презентації нової айдентики компанії та дискусій щодо витрат на ребрендинг. Свою позицію він виклав у Facebook, де також згадав про запрошення на допит до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. На пост Милованова відреагував народний депутат Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Теги: конфлікт НАБУ Ігор Смілянський Олексій Гончаренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Змагання на виснаження між українською армією та російською економікою розпочалося
Глухий кут у Женеві: що стоїть за вимогами РФ щодо Донбасу
Сьогодні, 11:41
Зеленський прокоментував порівняння його правління з часами Януковича
Зеленський відповів Тимошенко, яка порівняла його правління з часами Януковича
20 сiчня, 14:20
Тимошенко розповідала, що депутат Копитін «напрошувався» до неї на низку зустрічей
Нардеп, який здав Тимошенко НАБУ, знайшовся на виставі «Аліса в країні чудес» (фото)
21 сiчня, 15:55
НАБУ викрило топпосадовців Прикордонслужби на хабарях
НАБУ викрило топпосадовців Прикордонслужби на хабарях
22 сiчня, 14:02
Ексміністра енергетики Галущенка затримано при спробі виїзду з України
Ексміністра енергетики Галущенка затримано при спробі виїзду з України
15 лютого, 12:42
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40
Чеський прем’єр висловив сподівання, що війна в Україні скоро закінчиться
Прем’єр Чехії назвав політика, через якого війна в Україні не закінчилася 2022 року
7 лютого, 21:48
Тимофій Милованов і нардеп Олексій Гончаренко обмінялися образами на тлі скандалу навколо «Укрпошти»
Милованов та Гончаренко обматюкали один одного через скандал навколо «Укрпошти»
12 лютого, 12:48
Антикорупційні органи викрили нових учасників схеми ексглави ФДМУ
НАБУ оголосило нові підозри у справі злочинної організації у Фонді держмайна
Вчора, 18:58

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua