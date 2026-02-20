Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ

Смілянський закликав НАБУ перевірити джерела фінансування мережі освітньо-культурних центрів депутата

П’ятниця 20 лютого 2026 року ознаменувалася новим витком публічного конфліку між очільником «Укрпошти» Ігорем Смілянським та народним депутатом Олексієм Гончаренком. Після взаємних звинувачень у розкраданні коштів, Смілянський подав симетричну заяву до НАБУ, звинувативши нардепа у прихованій політичній рекламі та невідповідності доходів статкам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Смілянського.

Генеральний директор «Укрпошти» повідомив, що подав офіційну заяву до Національного антикорупційного бюро України щодо діяльності Олексія Гончаренка. Смілянський стверджує, що в США нардеп уже б ніс відповідальність за приховану політичну рекламу.

«Якщо вірити декларації, утримувати понад 40 «Гончаренко центрів» він не може. А вони працюють. І коштують більш як 3 млн грн щомісяця», – зазначає очільник «Укрпошти».

скріншот

«Попросив НАБУ розкласти це по поличках. Так само, як і інші моменти, де офіційні доходи не стикуються зі статками. Як на мене, спонсорська діяльність тестя з «Газпрому» мала б уже скінчитися. Але, схоже, ні», – зазначив Смілянський.

На думку Смілянського, офіційні доходи Гончаренка не стикуються з його реальними видатками на політичну діяльність.

Смілянський супроводив свій допис іронічним анонсом ексклюзивного йоржика «Олексій Гончаренко», назвавши його засобом для «позначення рівня боротьби з корупцією». Він зауважив, що вже має десятки замовлень на цей аксесуар за донати для ЗСУ.

фото: Ігор Смілянський

Як відомо, конфлікт загострився після того, як Олексій Гончаренко подав заяви до НАБУ, СБУ та Генпрокуратури проти Ігоря Смілянського та президента КШЕ Тимофія Милованова. Депутат звинуватив їх у створенні «злочинної групи» для розкрадання донатів. Президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки Тимофій Милованов публічно прокоментував хвилю критики на адресу генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, яка виникла після презентації нової айдентики компанії та дискусій щодо витрат на ребрендинг. Свою позицію він виклав у Facebook, де також згадав про запрошення на допит до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. На пост Милованова відреагував народний депутат Олексій Гончаренко.