Україна і Росія – не однакові: блогерка, близька до Трампа, порівняла ставлення країн до критиків влади

Лумер пояснила, що не вважає доречним прирівнювати Україну до Росії за ставленням до людей, які критикують керівництво країни

«Якби я поїхала до Росії, мене б ув'язнили», – заявила Лумер

Американська ультраправа активістка Лора Лумер заявила, що досвід її взаємодії з українською владою відрізняється від того, чого вона очікує від Росії. Попри критику на адресу України, Володимир Зеленський запросив її на інтерв'ю. Водночас Лумер переконана, що за критику російської влади могла б опинитися за ґратами. Як інформує «Главком», таку позицію прихильниця президента США Дональда Трампа виклала в соцмережі X. Таким чином вона відповіла на пропозицію одного з користувачів відвідати Росію та самостійно перевірити, що там відбувається.

Лумер пояснила, що не вважає доречним прирівнювати Україну до Росії за ставленням до людей, які критикують керівництво країни. Як приклад вона навела власний візит до України: хоча раніше активістка висловлювала критичні погляди щодо держави, Зеленський запросив її до Маріїнського палацу й погодився поспілкуватися з нею в межах інтерв'ю.

«Якби я поїхала до Росії, мене б ув'язнили й утримували як заручницю або військовополонену за критику Росії. Я приїхала до України як критикиня, а президент України запросив мене до свого палацу й дозволив взяти в нього інтерв'ю», – написала активістка.

Окремо Лумер заявила про реакцію російських державних медіа на її розмову з українським президентом. За її твердженням, після інтерв'ю вони почали закликати до її вбивства та поширювати пропагандистські відео Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), у яких ісламських терористів закликали застрелити її.

«Україна і Росія – не однакові», – підсумувала прихильниця Трампа.

Нагадаємо, до України влітку з візитом прибула американська ультраправа блогерка та активістка Лора Лумер, яку вважають близькою до оточення президента США Дональда Трампа. Американка опублікувала відео, на якому зафіксовано її прибуття до України залізничним транспортом. Свій візит активістка пояснила бажанням особисто оцінити ситуацію в країні та перевірити твердження, які поширюються в американському інформаційному просторі.

У п'ятницю, 24 липня, з Лорою Лумер поспілкувався президент України Володимир Зеленський. Він говорив про співпрацю з США та стосунки з американським колегою Дональдом Трампом, розвиток українських технологій, а також про геополітичні ризики і загрозу відновлення СРСР.

Лора Лумер після візиту до України заявила, що кардинально змінила свої погляди на російсько-українську війну. Вона розповіла, що усвідомила вплив російської пропаганди на власну позицію, закликала підтримувати Україну та зробила резонансну заяву про президента РФ Володимира Путіна.