Лубінець анонсував підготовку нової евакуації з окупованих Олешок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про підготовку нової гуманітарної місії для мешканців Олешків

Після першої гуманітарної місії кількість звернень від мешканців громади зросла

Україна опрацьовує можливість організації нового гуманітарного виїзду мешканців тимчасово окупованих Олешок та навколишніх населених пунктів Херсонської області. Після проведення першої успішної місії до української сторони почали частіше звертатися люди, які прагнуть виїхати на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, успішне проведення попередньої гуманітарної операції переконало частину мешканців окупованої громади, що механізм безпечного виїзду може працювати. Наразі представники української сторони продовжують приймати звернення від охочих залишити окупацію.

«Після успішного проведення гуманітарної місії до нас продовжують надходити дзвінки та звернення від мешканців Олешок і Олешківської громади. Люди, які побачили, що механізм безпечного виїзду спрацював, тепер також повідомляють про бажання виїхати на підконтрольну Уряду України територію», – зазначив Лубінець.

Офіс омбудсмена збирає та оновлює інформацію про кожну людину, яка звернулася по допомогу. Зокрема, уточнюють місцеперебування громадян, стан здоров'я, можливість самостійного пересування, склад родини, наявність документів та потребу у спеціальному транспорті.

Особливу увагу приділяють людям похилого віку, особам з інвалідністю, тяжкохворим, маломобільним громадянам і сім'ям із дітьми. Для частини мешканців громади може знадобитися медичний супровід під час виїзду.

Лубінець наголосив, що українська сторона вже працює над організацією додаткової гуманітарної місії. Однак її проведення залежатиме від погодження відповідних гуманітарних та безпекових умов.

«Зараз ми працюємо над можливістю організації додаткового безпечного виїзду мешканців Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади. Для цього необхідно погодити відповідні гуманітарні та безпекові умови», – повідомив омбудсмен.

За словами посадовця, після розроблення безпечного механізму громадяни, яких стосуватиметься евакуація, отримають необхідну інформацію. Конкретних дат проведення нової місії наразі немає.

Омбудсмен також запевнив, що звернення, які надійшли після першої гуманітарної операції, залишаються в роботі. Інформацію про людей зберігають та опрацьовують, тому повторно подавати заявку без потреби не потрібно.

Водночас громадян закликають повідомляти про зміни обставин, які можуть вплинути на організацію виїзду. Йдеться, зокрема, про погіршення стану здоров'я, зміну місцеперебування, складу родини або контактних даних.

Мешканці Олешок та інших населених пунктів Олешківської громади, які бажають виїхати на підконтрольну Україні територію, можуть звернутися за такими номерами через WhatsApp, Viber або Telegram:

+38 067 717 51 70

+38 073 719 81 34

Лубінець підкреслив, що майбутня гуманітарна ініціатива стосуватиметься виключно Олешок та навколишніх населених пунктів громади. Виїзд має відбуватися добровільно та лише за наявності погоджених безпекових умов.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про завершення гуманітарної місії в окупованих Олешках. 30 жовтня Дмитро Лубінець заявив, що українській стороні вдалося доставити гуманітарну допомогу до міста та організувати виїзд цивільних. Частина евакуаційних автобусів вирушила на підконтрольну Україні територію, інші – до Росії.

Також «Главком» писав про рішення не розголошувати кількість евакуйованих мешканців Олешок. За словами омбудсмена, українська та російська сторони домовилися не оприлюднювати дані про кількість людей, які виїхали в кожному з напрямків. Нерозголошення цієї інформації стало однією з умов проведення гуманітарної операції.