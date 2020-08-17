Лукашенко готовий провести нові вибори, але з однією умовою



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Лукашенко розповів про свою ідею проведення нових виборів під час зустрічі з протестувальниками на заводі «МЗКТ»

Нам потрібно ухвалити нову Конституцію на референдумі і за новою Конституцією провести вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий провести нові президентські вибори в країні після ухвалення нової Конституції. Про це він заявив під час зустрічі з протестувальниками на заводі «МЗКТ».

«Буде так, мужики. Нам потрібно ухвалити нову Конституцію, що ви хотіли і щоб навіть «альтернативники» не були проти. Ви її маєте прийняти на референдумі, тому що ми колишню Конституцію приймали на референдумі. І за новою Конституцією провести, якщо ви хочете, вибори і парламенту, і президента, і місцевих органів влади», - заявив Лукашенко.

Лукашенко во время встречи на МЗКТ заявил, что готов согласиться на новые выборы — но после принятия новой Конституции pic.twitter.com/vxqniICtNw — Лентач (@the_lentach) August 17, 2020

Він також додав, що президент не повинен приймати рішення під тиском.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

Також повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.





Як повідомлялося, у Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.