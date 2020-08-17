Працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео)



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Олександр Лукашенко прилетів на мінський завод на вертольоті

Лукашенко проводить зустрічі з працівниками заводів, але його освистують

В Білорусі у понеділок тривають загальнонаціональні страйки на державних підприємствах. Зокрема на Мінському заводі колісних тягачів президента Олександра Лукашенка робітники зустріли вигуками «Іди!».

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Лукашенко, який виконує обов’язки президента Білорусі, у понеділок прибув на вертольоті на Мінський завод колісних тягачів (МЗКТ). Працівники заводу, яких зібрали на майданчику на території підприємства, повідомляли, що спочатку Лукашенко не вийшов для спілкування з ними, пише TUT.by.

Водночас Лукашенко зустрівся в цеху з іншою групою людей. «Люди зібралися, чекають. Його ще немає. Майданчик порожній. Кажуть, що вже виступає, але там, де зібрався завод, його немає», - розповів працівник заводу.

Пізніше Лукашенко виступив перед робітниками. Під час виступу йому кричали «Іди!». На що Лукашенко відповів: «Можете ще покричати».

«Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. Їх (виборів. - прим.) Не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗа, ні БелАЗ, за півроку ми знищимо все», - цитує Лукашенка його пресслужба.

«Ви - суб'єкти економічної діяльності, економіки. Там, куди ви кинулися, інші закони. Щоб потім не було боляче», - заявив Лукашенко.

Він додав, що «якщо хтось не хоче працювати і хоче піти, ніхто нікого не буде гнобити, будь ласка, ворота відчинені».

Лукашенко нагадав, що зараз ведеться робота над варіантами зміни Конституції країни, які передбачає перерозподіл владних повноважень. «Не можна цю Конституцію віддавати незрозуміло кому. Тому що буде біда», - сказав Лукашенко.

За його словами, він готовий в цьому плані поділитися президентськими повноваженнями. «Але не під тиском і не через вулицю», - заявив Лукашенко.

До слова, напередодні Лукашенко сказав «кодове слово» Януковича. Виступаючи на мітингу на свою підтримку він закликав протестувальників зупинитися.

Також повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів. Вони підписали повідомлення на ім’я керівника компанії Івану Ейсмонту. У повідомленні вони вимагають визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв'язнів а також скасувати цензуру в ЗМІ.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Сьогодні опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.

Зазначимо. що 17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.