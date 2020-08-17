Уряд Білорусі склав повноваження



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Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду

Уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком. Постанова набирає чинності із дня її прийняття. Про це повідомляє «Белта».

«Згідно з документом, відповідно до ст.106 конституції, ст.9 закону від 23 липня 2008 року №424-З «Про Раду міністрів Республіки Білорусь», білоруський уряд склав повноваження перед новообраним президентом. Постанова набирає чинності з дня її прийняття», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що глава держави Олександр Лукашенко доручив оперативно підготувати документи щодо подальшої роботи уряду. Тоді президент зазначив, що в основному уряд сформовано. Разом з тим він додав, що «можуть бути якісь нюанси».

До слова, опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.

Раніше стало відомо, що Світлана Тихановська має намір оголосити себе переможницею президентських виборів.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

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