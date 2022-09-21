Акції проти мобілізації в Росії: затримали 1026 людей

Росіяни виходять на протести проти мобілізації у своїх містах

Станом на 21:50 на акціях протесту проти мобілізації в різних містах Росії, за даними правозахисного медіа-проєкту ОВД-Інфо, затримали щонайменше 1026 людей.

Росіяни виходять на протести проти мобілізації у своїх містах. Внаслідок чого по всій Росії котиться хвиля масових затримань.

Людей затримують без пояснень. Куди везуть десятки затриманих мітингувальників - наразі невідомо.

Повідомляється, що найбільше затриманих у Петербурзі, у Москві і Єкатеринбурзі.

Серед затриманих є журналісти, які прийшли на мітинги як приватні особи.

За даними ОВД-Інфо, затримання відбулися щонайменше в 38 містах Росії.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.