Акції проти мобілізації в Росії: затримали 1026 людей
Росіяни виходять на протести проти мобілізації у своїх містах
Станом на 21:50 на акціях протесту проти мобілізації в різних містах Росії, за даними правозахисного медіа-проєкту ОВД-Інфо, затримали щонайменше 1026 людей.
Росіяни виходять на протести проти мобілізації у своїх містах. Внаслідок чого по всій Росії котиться хвиля масових затримань.
Людей затримують без пояснень. Куди везуть десятки затриманих мітингувальників - наразі невідомо.
Повідомляється, що найбільше затриманих у Петербурзі, у Москві і Єкатеринбурзі.
Серед затриманих є журналісти, які прийшли на мітинги як приватні особи.
За даними ОВД-Інфо, затримання відбулися щонайменше в 38 містах Росії.
Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.
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