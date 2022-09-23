Відмова Кадирова від мобілізації: чому це обернеться катастрофою для Росії

Кадиров заявив, що мобілізації у Чечні не буде

Рамзан Кадиров своєю заявою показав, що розпорядження Путіна йому не указ

Той факт, що лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив про відмову від участі регіону у мобілізації свідчить про початок розвалу Росії. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Розвал Росії розпочався. Кадиров відмовився виконувати указ президента і проводити мобілізацію, показавши всім іншим главам суб'єктів Російської Федерації, що закон для нього не писаний», – зазначив Геращенко.

Радник голови МВС припустив, що причина такого рішення Кадирова у тому, що відсоток загиблих на війні проти України у Чечні вищий, ніж у інших регіонах Росії.

«Причина цього в тому, що в Чечні з населенням у мільйон осіб відсоток чоловіків загиблих на безглуздий злочинній війні значно вищий, ніж серед інших регіонів Росії. Це пов'язано з тим, що Кадиров платив великі гроші найманцям, і всі в Чечні, хто хотів піти воювати за гроші, вже були завербовані і більшість не повернулася», – зазначається у дописі.

На думку Геращенка, примусова мобілізація чоловіків у Чечні нестиме загрозу і для самого Кадирова.

«Кадиров чудово розуміє, що тепер мобілізувати чеченських чоловіків доведеться насильно. А вони можуть дати здачі та пристрілити військкома, а потім піти в гори та створити партизанський загін, який пристрелить самого Кадирова», – пояснив він.

Як відомо, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці. За його словами, мобілізації у Чечні не буде, оскільки за час війни в Україні республіка «перевиконала план».

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати.

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.