Джонсон не збирається просити ЄС відкласти Brexit



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Прем’єрміністр Британії Борис Джонсон

«Нова угода або ніякої угоди, але ніякої затримки» - зазначив Борис Джонсон

Британський прем’єрміністр Борис Джонсон офіційно заперечив інформацію про те, що він проситиме у Євросоюзу подальшого відтермінування Brexit, якщо не вдасться укласти угоду про вихід країни з ЄС.

Про це він написав у Twitter.

«Нова угода або ніякої угоди, але ніякої затримки» - зазначив Борис Джонсон.

Напередодні британські ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що Джонсон надішле в Брюссель лист із проханням про подальше відтермінування виходу Об’єднаного Королів

Раніше Джонсон заявив, що хоче замінити узгоджений «бекстоп» (тимчасовий режим вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства) альтернативними митними домовленостями.

Британський прем'єр назвав свою пропозицію «справедливим та розумним компромісом» і заявив, що тепер обидві сторони»повинні розглянути питання про наявність достатньої готовності йти на компроміс», щоб напрацювати угоду до 31 жовтня.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодився провести переговори стосовно останніх пропозицій прем'єрміністра Бориса Джонсона.

Натомість президент Європейської ради Дональд Туск вважає останні пропозиції голови уряду Британії щодо Brexit непереконливими.

Як відомо, прем'єр Британії пішов на компроміс заради Brexit.