Marvel опублікувала постери героїв фільму «Месники: Завершення»



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Нові постери здивували шанувальників

На кольорових постерах показано живих членів команди, а на чорно-білих - загиблих

У мережі з'явилась нова серія постерів до фільму «Месники: Завершення» (Avengers: Endgame), що вийде на екрани вже 25 квітня. Про це йдеться на сторінці студії в Instagram.

Зазначається, що нові постери здивували шанувальників.

«Річ у тому, що на чорно-білих постерах показано загиблих героїв, а на кольорових - живих членів команди», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що «Месники: Завершення» будуть не просто продовженням фільму «Месники: Війна Нескінченності», а своєрідним висновком і кульмінацією останніх 11 років та 21 стрічки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram One month until Marvel Studios' #AvengersEndgame. Публикация от Marvel Entertainment (@marvel) 26 Мар 2019 в 1:07 PDT

Нагадаємо, що у кінці фільму «Месники: Війна Нескінченності» вижили: Залізна Людина та його помічник Хеппі Хоган, Чорна Вдова, Капітан Марвел, Вонг, Окоє, Людина-Мураха, Небула, Ракета, Брюс Беннер, Капітан Америка, Тор та Роуді.

Раніше повідомлялося, що у новому трейлері фільму «Месники: Завершення» з'явилась Капітан Марвел.