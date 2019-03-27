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    Marvel опублікувала постери героїв фільму «Месники: Завершення»

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    Нові постери здивували шанувальників - Marvel опублікувала постери героїв фільму «Месники: Завершення»
    Нові постери здивували шанувальників

    На кольорових постерах показано живих членів команди, а на чорно-білих - загиблих

    У мережі з'явилась нова серія постерів до фільму «Месники: Завершення» (Avengers: Endgame), що вийде на екрани вже 25 квітня. Про це йдеться на сторінці студії в Instagram.

    Зазначається, що нові постери здивували шанувальників.

    «Річ у тому, що на чорно-білих постерах показано загиблих героїв, а на кольорових - живих членів команди», - йдеться у повідомленні.

    Варто зазначити, що «Месники: Завершення» будуть не просто продовженням фільму «Месники: Війна Нескінченності», а своєрідним висновком і кульмінацією останніх 11 років та 21 стрічки.

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    One month until Marvel Studios' #AvengersEndgame.

    Публикация от Marvel Entertainment (@marvel)

    Нагадаємо, що у кінці фільму «Месники: Війна Нескінченності» вижили: Залізна Людина та його помічник Хеппі Хоган, Чорна Вдова, Капітан Марвел, Вонг, Окоє, Людина-Мураха, Небула, Ракета, Брюс Беннер, Капітан Америка, Тор та Роуді.

    Раніше повідомлялося, що у новому трейлері фільму «Месники: Завершення» з'явилась Капітан Марвел.

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