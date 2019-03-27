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    Порошенко у День театру відзначив українських митців

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    Петро і Марина Порошенко&nbsp; - Порошенко у День театру відзначив українських митців
    Петро і Марина Порошенко 

    Звання народних артистів присвоєно чотирьом митцям сцени

    Президент України Петро Порошенко сьогодні, у Міжнародний день театру, підписав указ про відзначення митців державними нагородами та почесними званнями.

    За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність президент постановив:

    Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

    Пономаренка Івана Вікторовича — соліста опери – провідного майстра сцени державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ

    Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня

    Струтинського Богдана Дмитровича — генерального директора – художнього керівника театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»

    Фролова Володимира Давидовича — соліста-вокаліста, провідного майстра сцени Одеського академічного театру музичної комедії імені Водяного

    Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

    Бичка Сергія Анатолійовича — директора комунального закладу «Харківський академічний російський драматичний театр імені О.С.Пушкіна»

    Міруса Бориса Михайловича — артиста – провідного майстра сцени Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, м.Львів

    Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

    Філіп’єву Олену Валеріївну — артистку балету – провідного майстра сцени державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ

    Присвоїти почесні звання:

    «НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»

    • Карповичу Миколі Івановичу — артистові драми Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І.А.Кочерги
    • Лісовому Володимиру Михайловичу — головному режисерові комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки»
    • Матейку Любомиру Михайловичу — керівникові художньому комунального закладу «Київський академічний ансамбль української музики «Дніпро»
    • Чепурняку Євгену Самойловичу — головному режисерові, актору, провідному майстрові сцени комунального закладу культури «Дніпровський міський театр»

    «ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»

    • Андрієнку Віктору Миколайовичу — акторові, режисеру, продюсерові товариства «Кей Анімейшен Студіо», м.Київ
    • Блінову Олександру Євгеновичу — артистові оркестру, солісту, заступникові концертмейстера державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ
    • Брильову Валерію Вікторовичу — артистові, провідному майстрові сцени обласного комунального закладу «Харківський державний академічний український драматичний театр імені Т. Г.Шевченка»
    • Бурлай-Пітеровій Оксані Миколаївні — артистці Одеського театру юного глядача імені Юрія Олеші
    • Войтюку Андрію Андрійовичу — артистові драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, м.Львів
    • Гарлінській Ларисі Іванівні — артистці Волинського академічного обласного театру ляльок
    • Городецькому Сергію Давидовичу — артистові, провідному майстрові сцени комунального закладу «Харківський театр для дітей та юнацтва»
    • Губанову Володимиру Вікторовичу — провідному майстрові сцени Львівського академічного духовного театру «Воскресіння»
    • Довженку В'ячеславу Валерійовичу — артистові драми театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі»
    • Драгомирецькому Василю Володимировичу — головному диригентові Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка
    • Дроботу Марку Володимировичу — акторові театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний Молодий театр»
    • Зборлюковій Крістіні Миколаївні — провідному майстрові сцени Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені О.Кобилянської
    • Какарькіну Максиму Олександровичу — провідному майстрові сцени Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру імені М.К.Садовського
    • Коваль Наталлі Іванівні — артистці-вокалістці, провідному майстрові сцени обласного комунального закладу «Харківський академічний театр музичної комедії»
    • Коктунову Володимиру Миколайовичу — артистові комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Актор», м.Київ
    • Комоньку Марку Дмитровичу — солістові-концертмейстеру академічного симфонічного оркестру Львівської обласної філармонії
    • Красовському Анатолію Васильовичу — артистові драми, провідному майстрові сцени Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна
    • Криловій Олені Михайлівні — артистці Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва, м.Львів
    • Микитюку Петру Івановичу — провідному майстрові сцени Львівського академічного духовного театру «Воскресіння»
    • Петрушенку Миколі Володимировичу — акторові Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка
    • Проворовій Тетяні Анатоліївні — артистці драми Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М.Куліша
    • Рудковській Марії Анатоліївні — провідному майстрові сцени театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі»
    • Стефанову Олегу Дмитровичу — провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса
    • Туліс Валерії Юріївні — артистці-вокалістці театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»
    • Шарабуріну Дмитру Володимировичу — артистові-вокалісту театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»
    • Чабан Ользі Михайлівні — акторці-ляльководу комунального закладу «Одеський обласний академічний театр ляльок»
    • Чернову Дмитру Сергійовичу — артистові драми державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ
    • Яремчуку Михайлу Петровичу — головному режисерові комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Творча майстерня «Театр маріонеток», м.Київ

    «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»

    • Кущ Вікторії Віталіївні — режисерові культурно-мистецьких масових заходів державного підприємства «Національний палац мистецтв «Україна», м.Київ
    • Левченку Олексію Олексійовичу — художникові-постановнику державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка», м.Київ
    • Семьошкіній Ользі Петрівні — головному балетмейстерові державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ

    «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»

    • Андрійцю Василю Михайловичу — театрознавцю, завідувачеві кафедри комунального вищого навчального закладу «Ужгородський коледж культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради
    • Ратерській-Дронь Марині Тарасівні — завідувачеві кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого
    • Зюзіній-Диченко Наталі Андріївні — головному бухгалтерові театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний Молодий театр»
    • Косинській Наталії Анатоліївні — заступникові генерального директора – художнього керівника державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ
    • Пилипчак Олесі Василівні — провідному консультантові державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ
    • Сагану Ігорю Ільковичу — начальникові цеху державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької», м.Львів
    • Ященко Галині Михайлівні — начальникові костюмерної дільниці театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний Молодий театр»

    «ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ»

    • Зав’яловій Дарії Анатоліївні — головному художникові Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва, м.Львів
    • Лоїку Григорію Івановичу — головному художникові Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

    Також із сумом повідомляємо, що 27 березня пішла з життя заслужена актриса України, видатна артистка Національного театру ім. Івана Франка Зінаїда Цесаренко. 

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