Порошенко у День театру відзначив українських митців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро і Марина Порошенко

Звання народних артистів присвоєно чотирьом митцям сцени

Президент України Петро Порошенко сьогодні, у Міжнародний день театру, підписав указ про відзначення митців державними нагородами та почесними званнями.

За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки та високу професійну майстерність президент постановив:

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

Пономаренка Івана Вікторовича — соліста опери – провідного майстра сцени державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня

Струтинського Богдана Дмитровича — генерального директора – художнього керівника театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»

Фролова Володимира Давидовича — соліста-вокаліста, провідного майстра сцени Одеського академічного театру музичної комедії імені Водяного

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Бичка Сергія Анатолійовича — директора комунального закладу «Харківський академічний російський драматичний театр імені О.С.Пушкіна»

Міруса Бориса Михайловича — артиста – провідного майстра сцени Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, м.Львів

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

Філіп’єву Олену Валеріївну — артистку балету – провідного майстра сцени державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ

Присвоїти почесні звання:

«НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»

Карповичу Миколі Івановичу — артистові драми Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І.А.Кочерги

Лісовому Володимиру Михайловичу — головному режисерові комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки»

Матейку Любомиру Михайловичу — керівникові художньому комунального закладу «Київський академічний ансамбль української музики «Дніпро»

Чепурняку Євгену Самойловичу — головному режисерові, актору, провідному майстрові сцени комунального закладу культури «Дніпровський міський театр»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»

Андрієнку Віктору Миколайовичу — акторові, режисеру, продюсерові товариства «Кей Анімейшен Студіо», м.Київ

Блінову Олександру Євгеновичу — артистові оркестру, солісту, заступникові концертмейстера державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ

Брильову Валерію Вікторовичу — артистові, провідному майстрові сцени обласного комунального закладу «Харківський державний академічний український драматичний театр імені Т. Г.Шевченка»

Бурлай-Пітеровій Оксані Миколаївні — артистці Одеського театру юного глядача імені Юрія Олеші

Войтюку Андрію Андрійовичу — артистові драми Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, м.Львів

Гарлінській Ларисі Іванівні — артистці Волинського академічного обласного театру ляльок

Городецькому Сергію Давидовичу — артистові, провідному майстрові сцени комунального закладу «Харківський театр для дітей та юнацтва»

Губанову Володимиру Вікторовичу — провідному майстрові сцени Львівського академічного духовного театру «Воскресіння»

Довженку В'ячеславу Валерійовичу — артистові драми театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі»

Драгомирецькому Василю Володимировичу — головному диригентові Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка

Дроботу Марку Володимировичу — акторові театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний Молодий театр»

Зборлюковій Крістіні Миколаївні — провідному майстрові сцени Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені О.Кобилянської

Какарькіну Максиму Олександровичу — провідному майстрові сцени Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру імені М.К.Садовського

Коваль Наталлі Іванівні — артистці-вокалістці, провідному майстрові сцени обласного комунального закладу «Харківський академічний театр музичної комедії»

Коктунову Володимиру Миколайовичу — артистові комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Актор», м.Київ

Комоньку Марку Дмитровичу — солістові-концертмейстеру академічного симфонічного оркестру Львівської обласної філармонії

Красовському Анатолію Васильовичу — артистові драми, провідному майстрові сцени Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені М.С.Щепкіна

Криловій Олені Михайлівні — артистці Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва, м.Львів

Микитюку Петру Івановичу — провідному майстрові сцени Львівського академічного духовного театру «Воскресіння»

Петрушенку Миколі Володимировичу — акторові Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка

Проворовій Тетяні Анатоліївні — артистці драми Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені М.Куліша

Рудковській Марії Анатоліївні — провідному майстрові сцени театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний драматичний театр на Подолі»

Стефанову Олегу Дмитровичу — провідному майстрові сцени Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса

Туліс Валерії Юріївні — артистці-вокалістці театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»

Шарабуріну Дмитру Володимировичу — артистові-вокалісту театрально-видовищного закладу культури «Київський національний академічний театр оперети»

Чабан Ользі Михайлівні — акторці-ляльководу комунального закладу «Одеський обласний академічний театр ляльок»

Чернову Дмитру Сергійовичу — артистові драми державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ

Яремчуку Михайлу Петровичу — головному режисерові комунального закладу «Театрально-видовищний заклад культури «Творча майстерня «Театр маріонеток», м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ»

Кущ Вікторії Віталіївні — режисерові культурно-мистецьких масових заходів державного підприємства «Національний палац мистецтв «Україна», м.Київ

Левченку Олексію Олексійовичу — художникові-постановнику державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка», м.Київ

Семьошкіній Ользі Петрівні — головному балетмейстерові державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»

Андрійцю Василю Михайловичу — театрознавцю, завідувачеві кафедри комунального вищого навчального закладу «Ужгородський коледж культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради

Ратерській-Дронь Марині Тарасівні — завідувачеві кафедри Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого

Зюзіній-Диченко Наталі Андріївні — головному бухгалтерові театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний Молодий театр»

Косинській Наталії Анатоліївні — заступникові генерального директора – художнього керівника державного підприємства «Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка», м.Київ

Пилипчак Олесі Василівні — провідному консультантові державного підприємства «Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка», м.Київ

Сагану Ігорю Ільковичу — начальникові цеху державного підприємства «Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької», м.Львів

Ященко Галині Михайлівні — начальникові костюмерної дільниці театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний Молодий театр»

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ»

Зав’яловій Дарії Анатоліївні — головному художникові Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва, м.Львів

Лоїку Григорію Івановичу — головному художникові Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

Також із сумом повідомляємо, що 27 березня пішла з життя заслужена актриса України, видатна артистка Національного театру ім. Івана Франка Зінаїда Цесаренко.