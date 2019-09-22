  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Австралія досліджуватиме Місяць і Марс разом з NASA

    • Розсилка
    Австралія досліджуватиме Місяць і Марс разом з NASA
    Фото: NASA/Joel Kowsky

    Австралія допомагатиме NASA в області робототехніки, автоматизації та дистанційного управління

    Австралія приєдналася до програми NASA з освоєння Місяця та Марса.

    Про це йдеться у повідомленні на сайті американського космічного агентства.

    Читайте також

    Заступник генерального директора NASA Джим Морхард підписав з главою Австралійського космічного агентства Меган Кларк заяву про бажання Австралії приєднатися до програми з освоєння Місяця і Марса.

    Австралія допомагатиме NASA в області робототехніки, автоматизації та дистанційного управління активами. Австралійські вчені також працюватимуть над програмою із дослідження супутника Землі Artemis.

    Як повідомлялося, планета Марс на одному з останніх зображень, де відзнятий процес танення криги з вуглекислого газу на поверхні піщаних дюн, схожа на тістечко з кремом.

    Компанія SpaceX опублікувала кадри випробувань свого нового космічного корабля Crew Dragon, а саме системи аварійного порятунку.

    Нагадаємо, Google стверджує, що створив найпотужніший у світі квантовий комп’ютер.

    Читайте також
    Австралія Google NASA SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ