Австралія досліджуватиме Місяць і Марс разом з NASA



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Фото: NASA/Joel Kowsky

Австралія допомагатиме NASA в області робототехніки, автоматизації та дистанційного управління

Австралія приєдналася до програми NASA з освоєння Місяця та Марса.

Про це йдеться у повідомленні на сайті американського космічного агентства.

Заступник генерального директора NASA Джим Морхард підписав з главою Австралійського космічного агентства Меган Кларк заяву про бажання Австралії приєднатися до програми з освоєння Місяця і Марса.

Австралія допомагатиме NASA в області робототехніки, автоматизації та дистанційного управління активами. Австралійські вчені також працюватимуть над програмою із дослідження супутника Землі Artemis.

Як повідомлялося, планета Марс на одному з останніх зображень, де відзнятий процес танення криги з вуглекислого газу на поверхні піщаних дюн, схожа на тістечко з кремом.

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