SpaceX опублікувала захоплюючі кадри випробувань нового Crew Dragon



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Випробування нового космічного корабля Crew Dragon

Апарат має вісім двигунів SuperDraco

Компанія SpaceX опублікувала кадри випробувань свого нового космічного корабля Crew Dragon, а саме системи аварійного порятунку.

Про це повідомляє Naked Science.

Ідея полягає в тому, що якщо щось піде не так з ракетою, що несе Crew Dragon, апарат може задіяти свої власні двигуни, щоб уникнути небезпеки, повернувшись на Землю за допомогою парашутів.

«Наша команда завершила понад 700 випробувань двигунів SuperDraco для космічного корабля», – коментує команда SpaceX.

Ahead of our in-flight abort test for @Commercial_Crew—which will demonstrate Crew Dragon's ability to safely carry astronauts away from the rocket in the unlikely event of an emergency—our team has completed over 700 tests of the spacecraft's SuperDraco engines pic.twitter.com/nswMPCK3F9 — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2019

Апарат має вісім двигунів SuperDraco, що дозволяють йому досягати швидкості 700 кілометрів на годину. Парашути забезпечують максимально безпечне приземлення корабля з екіпажем на Землю після того, як спрацює система.

Тести SuperDraco далеко не завжди йшли за планом. Цей двигун відповідальний за вибух капсули Crew Dragon під час випробування у квітні поточного року, з чим пов’язують перенесення термінів першого запуску космічного корабля Crew Dragon з екіпажем на борту. Нагадаємо, що перший безпілотний політ перспективний апарат від SpaceX зробив 2 березня 2019 року. Пілотований політ планують виконати не раніше листопада 2019 року: фахівці, втім, не виключають нових переносів термінів.

Минулого тижня SpaceX провела необхідні випробування першого ступеня своєї ракети-носія Falcon 9, яка буде відповідальна за запуск двох астронавтів NASA на орбіту в рамках першого в історії випробувального польоту екіпажу Crew Dragon.

Нагадаємо, що сама ракета Falcon 9 не тільки давно введена в експлуатацію, а й є на сьогодні найбільш затребуваною ракетою-носієм у світі. Носій має опційну можливість повернення першого ступеня на Землю з метою його застосування для подальших запусків: такий підхід покликаний знизити ціну старту.

Апарат Crew Dragon побудований на основі безпілотного вантажного корабля Dragon, також давно введеного в експлуатацію, який на сьогодні є єдиною космічною «вантажівкою», здатною повертати вантажі з МКС назад на Землю.

У перспективі компанія SpaceX має намір побудувати принципово новий корабель Starship, найбільш потужний і вантажопідйомний серед усіх космічних кораблів. Згідно з оцінками, на його борту можна буде розмістити до 100 осіб. Starship розглядають як інструмент для польотів на Марс і, можливо, до більш віддалених від нас об’єктів Сонячної системи.

Нагадаємо, Європейське космічне агентство (ЕКА) припиняє польоти своїх астронавтів до Міжнародної космічної станції (МКС) на російських кораблях.

Особистий автомобіль Ілона Маска – Tesla Roadster з манекеном за кермом за 557 днів завершив перший обліт Сонця і тепер йде на зближення з Марсом.