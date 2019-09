SpaceX опублікувала захоплюючі кадри випробувань нового Crew Dragon

Апарат має вісім двигунів SuperDraco

Компанія SpaceX опублікувала кадри випробувань свого нового космічного корабля Crew Dragon, а саме системи аварійного порятунку.

Про це повідомляє Naked Science.

Ідея полягає в тому, що якщо щось піде не так з ракетою, що несе Crew Dragon, апарат може задіяти свої власні двигуни, щоб уникнути небезпеки, повернувшись на Землю за допомогою парашутів.

«Наша команда завершила понад 700 випробувань двигунів SuperDraco для космічного корабля», – коментує команда SpaceX.

Ahead of our in-flight abort test for @Commercial_Crew—which will demonstrate Crew Dragon's ability to safely carry astronauts away from the rocket in the unlikely event of an emergency—our team has completed over 700 tests of the spacecraft's SuperDraco engines pic.twitter.com/nswMPCK3F9