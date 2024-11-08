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Маск зробив заяву про завершення війни в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Маск зробив заяву про завершення війни в Україні
Ілон Маск висловився про війну в Україні
фото: Reuters

Ілон Маск відреагував на новину щодо можливого мирного плану Дональда Трампа

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що безглуздим вбивствам скоро кінець. Так він відреагував на новину Newsweek про те, що Трамп планує створити демілітаризовану зону на лінії фронту між РФ та Україною.

«Безглузде вбивство скоро закінчиться, час спекулянтів війною добігає кінця», – йдеться у коментарі Маска.

У новині повідомляється, що Трамп планує створити демілітаризовану зону між Росією та Україною, де будуть іноземні війська. Згідно з пропозицією, Росія збереже свої територіальні надбання, а Україна погодиться не вступати в НАТО протягом 20 років.

Нагадаємо, що засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск взяв участь у телефонній розмові президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Мільярдер зазначив, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

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Теги: Ілон Маск Україна війна США Дональд Трамп

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