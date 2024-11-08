Що виявлено у збитому російському БпЛА С-70 «Охотник»? Деталі від ГУР

Вартість російського «Охотніка» становить близько $15 млн

Для створення російського БпЛА С-70 «Охотнік», який був збитий 5 жовтня поблизу Костянтинівки на Донеччині, було використано компоненти, виготовлені західними компаніями. Про це повідомляє Головного управління розвідки Міноборони.

«Зокрема, в російському «Охотніку» виявлено мікроелектроніку та інші технологічні складові виробництва компаній Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Німеччина), STMicroelectronics (Швейцарія)», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що у Росії перебувало чотири прототипи БПЛА С-70. Вартість російського «Охотніка» становить близько $15 млн.

«БПЛА С-70 є, серед іншого, носієм авіаційних бомб УМПБ Д-30, які росіяни скидають для руйнування цивільної інфраструктури України», – наголошують в ГУР.

Нагадаємо, що в ракетах, які Північна Корея постачає Росії для атак по Україні, виявили компоненти, вироблені західними компаніями. Через це Україна закликає посилити санкції проти РФ та КНДР. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.