Підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії. Головне за 10 жовтня

Президент Зеленський представив лідерам Британії та Франції план перемоги України

Рада ухвалила закон про підвищення податків, візит Зеленського до Франції та Британії, смерть журналістки Рощиної в полоні РФ. «Главком» склав добірку новин 10 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит Зеленського до Франції

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. В Єлисейському палаці очільник України зустрівся зі своїм колегою Еммануелем Макроном. Там політики обговорили ситуацію на полі бою і речі, які зможуть посилити позиції України та дати більше захисту Європі.

Йшлося також про спільне виробництво зброї та її розширення.

Крім того, президенти обговорили реалізацію формули миру та зусилля для наближення справедливого миру. Зокрема, Зеленський представив президенту Макрону план перемоги, детально обговоривши його пункти та стратегію.

Рада ухвалила закон про підвищення податків

Верховна Рада прийняла законопроєкт №11416д щодо історичного збільшення податків. «За» в цілому проголосували 247 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», поданий до парламенту документ передбачав, зокрема:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку третьої групи;

встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати (що є еквівалентним 5% від двох розмірів мінімальної заробітної плати);

уточнення строку застосування запропонованих законопроєктом особливостей оподаткування військовим збором – до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан;

встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

Журналістка Вікторія Рощина загинула в полоні РФ

Інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні підтвердилася. За словами керівника пресслужби Координаційного штабу Петра Яценка, про обставини смерті наразі говорити зарано, проводиться робота, щоб їх встановити. Відомо, що Рощину готували до обміну, зокрема її переводили з Таганрога до Москви, що було «етапом її підготовки до звільнення».

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

Суд залишив під вартою псевдоактивіста Стахіва

Львівський апеляційний суд у четвер, 10 жовтня, залишив у СІЗО 39-річного псевдоактивіста та антивакцинатора Остапа Стахіва, якого підозрюють у «зливі» локацій ЗСУ та шахрайстві.

Остап Стахів під час свого виступу заявив, що справу вважає політичними репресіями і просив суд скасувати ухвалу Галицького суду як таку, яка не відповідає чинному законодавству. Однак суд постановив залишити без змін рішення за 2 жовтня, а саме – тримання під вартою без застави.

Візит Зеленського до Британії

10 жовтня президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. У Лондоні президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Президент представив деталі плану, зокрема те, що стосується військового посилення України. Лідери домовилися опрацювати План перемоги разом із союзниками.