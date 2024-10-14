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Російський флот втратив здатність впливати на війну в Україні – ВМС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Російський флот втратив здатність впливати на війну в Україні – ВМС
Україна вивела з ладу або знищила третину кораблів ворожого флоту
фото з відкритих джерел

Слабкість російського флоту підтверджують реальні бойові дії в Україні

Флот Російської Федерації більше не може впливати на хід бойових дій в Україні. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Як зазначив Плетенчук, який би в окупантів не був ступінь готовності флоту – це не матиме наслідків на перебіг війни.

«Більш професійно на це питання можуть відповісти колеги з розвідки. Я можу зазначити, що який би там не був ступінь готовності та кількість одиниць, – вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може. Навіть незважаючи, що деякі одиниці могли б перекинути внутрішніми водами, вони цього робити не будуть, тому що не можуть дати раду навіть тим одиницям, які в них залишаються в Чорному морі, в Чорноморському флоті, який фактично паралізований в азово-чорноморському регіоні. Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор’я, звідти сюди вони так само не можуть потрапити», – каже він.

Нагадаємо, у період з 10 по 16 вересня 2024 року військово-морські сили РФ провели масштабне стратегічне навчання «Океан-24». Це сталося після дворічної паузи.

«Океан-24», ймовірно, був спробою продемонструвати потенціал і спроможність, попри війну. За попередніми повідомленнями російських ЗМІ, в навчаннях взяли участь понад 400 кораблів, 120 літаків, 7 тис. транспортних засобів і 90 тис. особового складу. Вони проводилися у Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах.

Раніше британська розвідка повідомила про нову стратегію РФ у Чорному морі. Після втрати Ту-22М3 у квітні цього року російські війська стали обережнішими у своїх ударних операціях у Чорному морі.

До слова, російський флот тренувався атакувати цілі у глибині Європи за допомогою ракет, здатних нести ядерні боєголовки. 

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Теги: флот РФ флот корабель війна ВМС

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