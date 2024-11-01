Маск спілкується із Путіним? Чутки змінилися занепокоєнням

Ілон Маск у струбку поруч із кандидатом у президенти від Республіканської партії та колишнім президентом США Дональдом Трампом під час передвиборчого мітингу у Пенсильвані

Заяви із занепокоєнням про те, що мільярдер Ілон Маск постійно спілкувався з очільником Росії Володимиром Путіним, продовжують лунати з боку нинішніх і колишніх посадовців США. Якщо це справді так, то чому це загрожує?

Маск володіє виробництвом електромобілів Tesla і платформою соціальних медіа X, також космічною компанією SpaceX, яка має численні контракти з урядом США й виконує роботу для Міністерства оборони та NASA.

Частина цієї роботи є настільки чутливою, що Сполучені Штати дали Маску безпековий доступ високого рівня, що викликало занепокоєння у деяких аналітиків, що надсекретна інформація та можливості США можуть бути під загрозою.

Маск володіє виробництвом електромобілів Tesla і платформою соціальних медіа X фото: Радіо Свобода

За словами чинних і колишніх американських, європейських і російських посадовців, які говорили з Wall Street Journal, такі побоювання можуть бути виправданими.

За словами цих чиновників, під час однієї розмови Путін нібито попросив Маска не активувати супутниковий інтернет Starlink від SpaceX на Тайвані як послугу для Китаю.

«Я думаю, що це слід дослідити», – сказав адміністратор NASA Білл Нельсон на Саміті світової економіки Semafor.

«Я не знаю, чи правдива ця історія», – сказав Нельсон, додавши, якщо це правда, «я думаю, що це може викликати занепокоєння, особливо для NASA, для Міністерства оборони, для деяких розвідувальних агентств».

Ілон Маск на одному з передвиборчих мітингів Дональда Трампа фото: Радіо Свобода

Росія і Маск заперечують часті дзвінки

Раніше Маск заперечував часті розмови з Путіним. У 2022 році Маск сказав, що спілкувався з російським лідером лише один раз, але WSJ стверджує, що з того часу розмови повторювалися.

Маск ще не прокоментував статтю і ніяк не відповів на статтю.

Росія також заперечує наявність частих розмов між Путіним і Маском.

Пентагон також відмовився спростувати чи підтвердити ці звинувачення.

«Ми бачили звіти Wall Street Journal, але не можемо підтвердити правдивість цих звітів», –повідомила Голосу Америки в електронному листі ввечері в п’ятницю речниця міністерства оборони Сью Гоф.

«[Ми] скеруємо вас до пана Маска, щоб обговорювати його особисту комунікацію, – сказала Гоф, додавши, що за законом департамент не коментує деталі чи статус чиєїсь перевірки безпеки. – Ми очікуємо, що всі, хто отримав дозвіл безпеки, включно з підрядниками, дотримуватимуться встановлених процедур для повідомлення про іноземні контакти»

Колишні співробітники розвідки США, які говорили з Голосом Америки, заявили, що повідомлення про розмови, підтверджені іншими інформаційними організаціями США з посиланням на їхні власні конфіденційні джерела, викликають серйозні запитання.

«Немає сумнівів, що Росія культивує багато можливих каналів впливу в Сполучених Штатах та інших західних країнах, – сказав Пол Піллар, колишній старший офіцер ЦРУ, який зараз викладає в Джорджтаунському університеті. – Росія вважала б такого багатого та впливового бізнес-магната, як Маск, потенційно дуже корисним каналом і, отже, стосунками, які варто підтримувати»

Ларрі Пфіффер, колишній керівник апарату ЦРУ і колишній старший директор Ситуаційної кімнати Білого дому, також сказав Голосу Америки:

«Якщо повідомлення про неодноразові розмови Маска з Владіміром Путіним правдиві, у мене точно будуть певні занепокоєння. Росія під керівництвом Путіна культивуватиме підтримку всюди, де її можна купити, замовити чи примусити».

«У Путіна є служби безпеки з рівними можливостями, які скористаються будь-якою можливістю, щоб змусити лідерів іноземного бізнесу вплинути на їхні уряди, щоб вони приєдналися до російських інтересів», – сказав він.

Ілон Маск фото: Радіо Свобода

А чи були порушення?

Колишні посадовці, такі як Піллар і Пфіффер, застерігають, що існує різниця між занепокоєнням і фактичними порушеннями.

Навіть якщо Маск бере участь у розмовах, які можуть викликати дискомфорт деякого в уряді, просто ведення таких розмов не обов’язково є незаконним.

«Американцям дозволяється говорити практично з усіма, з ким вони хочуть», – сказав колишній прокурор з питань національної безпеки, який говорив з Голосом Америки на умовах анонімності.

А у випадку високопоставленої особи, яка контролює компанії з глобальним охопленням, розмови з іноземними чиновниками можуть бути неминучими.

«Для бізнесмена можуть існувати комерційно законні причини мати такі повідомлення, – сказав колишній прокурор. Саме коли бізнесмен веде такі комунікації, можливо, з політичних міркувань чи навіть протодипломатичних міркувань, це, ймовірно, викликає більше занепокоєння з погляду контррозвідки».

Також може не виникнути жодних юридичних проблем, якщо Макс добровільно не хоче розкривати деталі про свої розмови з іноземними лідерами. Однак приховування таких розмов, коли про них надходить офіційний запит, може мати кримінальні наслідки.

Тим не менш, враховуючи цінність, яку США отримують від компаній Маска, американські чиновники можуть відчувати, що у них мало засобів захисту.

«Це одна з тих несправедливих речей у житті, що якщо уряд має особливу потребу у вас, вам можете зійти з рук більше, і ви все одно отримаєте безпекові дозволи, – сказав колишній прокурор. – Той, хто має унікальну цінність, отримає більше поблажливості».

Джефф Селдин