Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибори в США охоронятимуть снайпери та дрони – Washington Post

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибори в США охоронятимуть снайпери та дрони – Washington Post
У США вживають максимальних рівнів безпеки під час голосування
фото із відкритих джерел

Влада США хоче «подарувати американцям впевненість у безпеці проведення голосування»

Влада американських штатів запроваджує посилені заходи безпеки для охорони об'єктів, пов'язаних із виборами, серед них – розміщення снайперів на даху, встановлення тривожних кнопок на ділянках для голосування та огляд територій за допомогою дронів. Про це пише Washington Post.

Так, у Неваді та Вашингтоні задіяли Національну гвардію на випадок заворушень. Секретар Арізони, який підтверджуватиме результати голосування по всьому штату, заявив про плани надіти бронежилет на випадок нападу. У деяких округах Арізони також запровадили спостереження за допомогою безпілотників та моніторинг соцмереж на предмет повідомлень про загрози. В окрузі Марікопа того ж штату призупинили прийом заяв на відпустку для рятувальників, а також планують розмістити снайперів на дахах у разі потреби.

Деякі виборчкоми передали місцевій поліції номери телефонів кожної дільниці – правоохоронці матимуть змогу зателефонувати після отримання повідомлень про потенційну загрозу, перш ніж надіслати поліцейських та зірвати голосування.

Як зазначає Washington Post, влада хоче «подарувати американцям впевненість у безпеці проведення голосування після заворушень на попередніх виборах». 2020 року Дональд Трамп, який бере участь у гонці і цього року, відмовився визнавати поразку, стверджуючи, що підсумки голосування сфальсифіковані.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року натовп його прихильників увірвався до будівлі Капітолію, де Конгрес мав затвердити результати президентських виборів. Внаслідок заворушень п'ятеро загинули, 140 поліцейських постраждали. Конгрес США виніс імпічмент Трампу 13 січня, звинувативши його у підбурюванні до насильства. У цій справі винесено понад 600 вироків, одним із обвинувачених став Трамп.

До слова, військові у США у підвищеній бойовій готовності через можливі заворушення під час виборів. Напередодні можливих громадянських заворушень у зв'язку з президентськими виборами у штатах Вашингтон, Орегон та Невада національна гвардія перебуває у готовності.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп військові вибори у США снайпер Вашингтон влада безпека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Книга Боба Вудварда «Війна»
Як Білий дім намагався зупинити вторгнення Росії і чому це не вдалося: що ми дізнались з нової книги Боба Вудварда
25 жовтня, 18:56
Досконале навчання дає більше шансів бути ефективним воїном і вижити в бою
Реформа «учебок»: як зміниться підготовка мобілізованих Технології війни
19 жовтня, 19:46
Триває 955-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 5 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
5 жовтня, 08:12
Вантаж було виявлено в пасажирських поїздах, які прямували з Калінінграда до Москви
У Литві митники затримали військові вантажі для армії РФ: що з ними зроблять
6 жовтня, 12:43
Термін експлуатації старих австралійських танків M1A1 добігає кінця, невелика кількість з них потребуватиме ремонту перед відправкою до Європи
Австралія відправить в Україну партію танків Abrams
16 жовтня, 17:59
Свіфт, імовірно, є найвідомішою прихильницею Гарріс серед зірок шоубізнесу
Команда Гарріс вдалася до незвичного рішення, аби мати прихильність молоді на виборах
18 жовтня, 15:31
«Мова має значення, мова – це зброя, зброя нашої Перемоги»
Українська мова в школах РФ. Військові написали радіодиктант на Курщині
25 жовтня, 15:58
Кулеба розповів, як Зеленському пропонували записати відеозаповіт
Напередодні війни союзники радили Зеленському записати відеозаповіт – Кулеба
31 жовтня, 23:13
Оголошення про військову службу за контрактом у Санкт-Петербурзі
На що росіяни витрачають отримані за вбитих на війні «гробові»: репортаж NYT
Вчора, 18:49

Політика

Вибори в США охоронятимуть снайпери та дрони – Washington Post
Вибори в США охоронятимуть снайпери та дрони – Washington Post
Вибори у Молдові. Як українці ледь не погубили Майю Санду
Вибори у Молдові. Як українці ледь не погубили Майю Санду
Заступника начальника тилу Росгвардії заарештовано у справі про хабар
Заступника начальника тилу Росгвардії заарештовано у справі про хабар
Грузія: точка неповернення. Чи використає опозиція останній шанс?
Грузія: точка неповернення. Чи використає опозиція останній шанс?
Військові у США у бойовій готовності через можливі заворушення – CNN
Військові у США у бойовій готовності через можливі заворушення – CNN
Орбан заявив, що перемога Трампа змусить Європу переглянути підтримку України
Орбан заявив, що перемога Трампа змусить Європу переглянути підтримку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
76K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
52K
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
35K
В одному з українських міст випав перший сніг
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
11K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua