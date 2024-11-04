Вибори в США охоронятимуть снайпери та дрони – Washington Post

Влада США хоче «подарувати американцям впевненість у безпеці проведення голосування»

Влада американських штатів запроваджує посилені заходи безпеки для охорони об'єктів, пов'язаних із виборами, серед них – розміщення снайперів на даху, встановлення тривожних кнопок на ділянках для голосування та огляд територій за допомогою дронів. Про це пише Washington Post.

Так, у Неваді та Вашингтоні задіяли Національну гвардію на випадок заворушень. Секретар Арізони, який підтверджуватиме результати голосування по всьому штату, заявив про плани надіти бронежилет на випадок нападу. У деяких округах Арізони також запровадили спостереження за допомогою безпілотників та моніторинг соцмереж на предмет повідомлень про загрози. В окрузі Марікопа того ж штату призупинили прийом заяв на відпустку для рятувальників, а також планують розмістити снайперів на дахах у разі потреби.

Деякі виборчкоми передали місцевій поліції номери телефонів кожної дільниці – правоохоронці матимуть змогу зателефонувати після отримання повідомлень про потенційну загрозу, перш ніж надіслати поліцейських та зірвати голосування.

Як зазначає Washington Post, влада хоче «подарувати американцям впевненість у безпеці проведення голосування після заворушень на попередніх виборах». 2020 року Дональд Трамп, який бере участь у гонці і цього року, відмовився визнавати поразку, стверджуючи, що підсумки голосування сфальсифіковані.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року натовп його прихильників увірвався до будівлі Капітолію, де Конгрес мав затвердити результати президентських виборів. Внаслідок заворушень п'ятеро загинули, 140 поліцейських постраждали. Конгрес США виніс імпічмент Трампу 13 січня, звинувативши його у підбурюванні до насильства. У цій справі винесено понад 600 вироків, одним із обвинувачених став Трамп.

До слова, військові у США у підвищеній бойовій готовності через можливі заворушення під час виборів. Напередодні можливих громадянських заворушень у зв'язку з президентськими виборами у штатах Вашингтон, Орегон та Невада національна гвардія перебуває у готовності.