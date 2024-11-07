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«Йому обіцяли багато»: ЗМІ назвали ще одного «переможця» виборів у США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Йому обіцяли багато»: ЗМІ назвали ще одного «переможця» виборів у США
Маск може отримати переваги від президентства Трампа
фото із відкритих джерел

Ілон Маск може отримати найбільшу користь від перемоги Дональда Трампа на президентських виборах

Ілон Маск, як пише польське видання Gazeta, є найбільшим переможцем від американських виборів у листопаді 2024 року. Джерело впевнене, що Дональд Трамп «обіцяв Маску багато».

«Підприємець може найбільше виграти від перемоги Дональда Трампа під час президентських виборів. Йому не лише обіцяно важливу посаду, але він також може розраховувати на зміни у правилах, які відповідатимуть його інтересам»,– уточнює джерело. Наводяться і раніше сказані Трампом про Маску слова.

«У нас народилася нова зірка – це Ілон Маск! Ми сиділи разом сьогодні ввечері, два тижні тому він запустив ракету у небо. Це було чудово. Він дуже важлива людина, одна з найважливіших людей у ​​цій країні», – трохи несподівано сказав Дональд Трамп про мільярдера, який підтримав його передвиборчу кампанію.

Ілон Маск справді брав активну участь у президентській кампанії Трампа. На цю важливу справу він виділив 120 млн. доларів. Маск також публічно заявляв про підтримку Трампа та виступав на його передвиборчих заходах. 

До того ж, у американському штаті Пенсільванія суд дозволив підприємцю, засновнику Tesla та SpaceX Ілону Маску продовжити щоденні розіграші по $1 млн серед виборців у ключових штатах. Раніше він пообіцяв розігрувати по $1 млн щодня до президентських виборів 5 листопада серед тих, хто підписав його онлайн-петицію із захисту Конституції США. Про це він оголосив, виступаючи на зустрічі з виборцями у штаті Пенсільванія на підтримку республіканця Дональда Трампа.

Цікаво і те, що наліз алгоритмів платформи X, проведений Wall Street Journal, показує, що він підтримував колишнього президента через свою платформу. Portal X мав розсилати користувачам контент, що сприяв репутації Дональда Трампа.

Ілон Маск також неодноразово з'являвся на мітингах на підтримку Дональда Трампа. Він навіть виступав із ним на одній сцені.

«Це будуть найважливіші вибори у нашому житті. Це не звичайне голосування», – заявляв він під час мітингу в Батлері, штат Пенсільванія. Плюс журналісти NBC вже назвали саме Маска «найбільшим переможцем другого терміну Трампа».

До слова, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск вчора опублікував колаж, де він з раковиною в Овальному кабінеті Білого дому. Ймовірно, мільярдер натякає, що на президентських виборах у США переможе Дональд Трамп.

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Теги: США Дональд Трамп Ілон Маск вибори вибори у США політика

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