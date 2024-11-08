Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву

Заступниця прессекретаря уряду Німеччина заявила, що в X «є свобода для дурнів»

Федеральний уряд Німеччини відреагував на скандальну заяву мільярдера Ілона Маска про те, що канцлер ФРН є «дурнем». Про це повідомляє Spiegel.

Раніше Маск у своїй соцмережі Х образив канцлера Німеччини Олафа Шольца – назвав «дурнем» після розвалу правлячої німецької коаліції, яку той очолював. Заступниця прессекретаря уряду Крістіан Хоффманн прокоментував слова Маска коротко: «На X є свобода для дурнів».

Маск обізвав Шольца через розпад коаліції скріншот

Водночас Гоффманн виправдала той факт, що федеральний уряд продовжує мати акаунт на X. За її словами, соціальні медіа є важливим засобом для федерального уряду, щоб пояснювати і повідомляти про свою роботу. Зрештою, важливо, щоб уряд продовжував бути представленим там.

Через екстремістський контент, який Маск допускає на X (Twitter), деякі політики, науковці і навіть звичайні користувачі більше не активні на платформі. Відтоді, як Маск очолив Twitter у жовтні 2022 року, там були розблоковані різні теоретики змови та праві екстремісти. Так само в багатьох випадках на X більше не видаляється більш радикальний і підбурювальний контент, який модерувався в попередні роки.

Нагадаємо, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск взяв участь у телефонній розмові президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

До слова, Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році. Країна зможе надати більшу частину з обіцяних Україні 4 млрд євро навіть, якщо бюджет на 2025 рік не буде ухвалено вчасно через розпад коаліційного уряду.