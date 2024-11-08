Головна Світ Політика
search button user button menu button

Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву
Раніше Маск у своїй соцмережі Х образив канцлера Німеччини Олафа Шольца
фото з відкритих джерел

Заступниця прессекретаря уряду Німеччина заявила, що в X «є свобода для дурнів»

Федеральний уряд Німеччини відреагував на скандальну заяву мільярдера Ілона Маска про те, що канцлер ФРН є «дурнем». Про це повідомляє Spiegel.

Раніше Маск у своїй соцмережі Х образив канцлера Німеччини Олафа Шольца – назвав «дурнем» після розвалу правлячої німецької коаліції, яку той очолював. Заступниця прессекретаря уряду Крістіан Хоффманн прокоментував слова Маска коротко: «На X є свобода для дурнів».

Маск обізвав Шольца через розпад коаліції
Маск обізвав Шольца через розпад коаліції
скріншот

Водночас Гоффманн виправдала той факт, що федеральний уряд продовжує мати акаунт на X. За її словами, соціальні медіа є важливим засобом для федерального уряду, щоб пояснювати і повідомляти про свою роботу. Зрештою, важливо, щоб уряд продовжував бути представленим там.

Через екстремістський контент, який Маск допускає на X (Twitter), деякі політики, науковці і навіть звичайні користувачі більше не активні на платформі. Відтоді, як Маск очолив Twitter у жовтні 2022 року, там були розблоковані різні теоретики змови та праві екстремісти. Так само в багатьох випадках на X більше не видаляється більш радикальний і підбурювальний контент, який модерувався в попередні роки.

Нагадаємо, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск взяв участь у телефонній розмові президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

До слова, Німеччина продовжить допомогу Україні у 2025 році. Країна зможе надати більшу частину з обіцяних Україні 4 млрд євро навіть, якщо бюджет на 2025 рік не буде ухвалено вчасно через розпад коаліційного уряду. 

Читайте також:

Теги: Олаф Шольц уряд Німеччина Ілон Маск коаліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні події ночі 26 жовтня
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
26 жовтня, 07:00
Як зазначив Шольц, НАТО ухвалило рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні
Шольц відкинув запрошення України в НАТО
24 жовтня, 21:39
У Німеччині вважають, що необхідно розглянути можливість введення нової моделі підтримки для українських переселенців
Німеччина планує запровадити окремий статус для українських біженців
23 жовтня, 15:39
Джо Байден та Олаф Шольц
Шольц вважає, що Путін прорахувався. Але чи дійсно це так?
21 жовтня, 16:40
Шольц заявив, що ніщо не змінить його рішення відмовити Києву в постачанні крилатих ракет Taurus
Шольц заявив, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО
18 жовтня, 12:49
З 1980 року у Франції було прийнято тридцять два закони про імміграцію та інтеграцію іноземців
Франція презентує новий закон про міграцію: що суттєво зміниться
15 жовтня, 08:13
Німеччина трансформує допомогу українцям
«Скарбниця не збільшується»: як Німеччина планує змінити допомогу біженцям з України
15 жовтня, 07:29
Андрій Мельник розповів про так званий мирний план Олафа Шольца
Посол Мельник прокоментував можливість переговорів України з РФ за посередництва Німеччини
14 жовтня, 09:17
Росіяни обстріляли Харків, Байден пропустить «Рамштайн». Головне за 8 жовтня
Росіяни обстріляли Харків, Байден пропустить «Рамштайн». Головне за 8 жовтня
8 жовтня, 21:00

Політика

Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву
Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву
Фон дер Ляєн поговорила з Трампом про Україну
Фон дер Ляєн поговорила з Трампом про Україну
Розмова Зеленського і Трампа 6 листопада: хто був третім учасником телефонного дзвінка
Розмова Зеленського і Трампа 6 листопада: хто був третім учасником телефонного дзвінка
Трамп може легко завершити війну в Україні – Ердоган
Трамп може легко завершити війну в Україні – Ердоган
Кулеба розповів, як хотів послати куди подалі одного з іноземних дипломатів
Кулеба розповів, як хотів послати куди подалі одного з іноземних дипломатів
The Economist: Україна вже опрацьовує можливі «мирні плани» Трампа
The Economist: Україна вже опрацьовує можливі «мирні плани» Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
31K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8077
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
6251
ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
5756
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення

Новини

ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
Сьогодні, 14:54
У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua