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Розмова Зеленського і Трампа 6 листопада: хто був третім учасником телефонного дзвінка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Розмова Зеленського і Трампа 6 листопада: хто був третім учасником телефонного дзвінка
Ілон Маск взяв участь у розмові Зеленського з Трампом
фото з відкритих джерел

Телефонна розмова між президентами тривала близько 25 хвилин

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск взяв участь у телефонній розмові президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє Axios.

Видання пише, що телефонна розмова між президентами тривала близько 25 хвилин. Під час неї Трамп заявив, що підтримуватиме Україну, але не повідомляв подробиць.

Також Axios зауважує, що поруч з Трампом під час дзвінка був Маск. Засновник Tesla зазначив, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості.

До слова, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

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Теги: Ілон Маск вибори у США Україна США президент Володимир Зеленський Дональд Трамп

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