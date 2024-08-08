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Масована атака безпілотників на Бєлгородщину: є тяжко поранені

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Масована атака безпілотників на Бєлгородщину: є тяжко поранені
Росіяни вночі почули потужні звуки вибухів
фото з відкритих джерел

У Росії сталася потужна атака безпілотників

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про потужну атаку безпілотників на регіон. Внаслідок атаки двоє постраждалих з осколковими пораненнями, а також багато руйнувань житлових будинків.

Гладков зазначає, що нібито Збройні сили України завдали ударів по селу Ясні Зорі, у результаті чого поранено двоє людей, яких ушпиталили. Серед постраждалих жінка з мінно-вибуховою травмою та множинними осколковими пораненнями. Крім того, пошкоджено будівлі та чотири авто.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня безпілотники бійців української розвідки атакували Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова у Білгородській області.

Як повідомлялося, у ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород, внаслідок чого постраждала жінка та пошкоджено багатоквартирний будинок.

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Теги: блекаут будинок жінка Білгород

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