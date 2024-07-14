Російська ракета зруйнувала будинок відомого українського футболіста
За словами Коваленка, у будівлі на момент прильоту перебувала його мати
Будинок українського футболіста Віктора Коваленка зазнав руйнувань внаслідок обстрілів Херсонщини російськими окупантами. Про це 28-річний півзахисник, контракт якого належить італійській «Аталанті», повідомив на своїй сторінці в Instagram.
За словами Коваленка, у будівлі на момент прильоту перебувала його мати. На щастя, жінка не постраждала.
«Сьогодні ракета росіян потрапила в будинок, де я жив все життя. Це був будинок моїх батьків, більше будинку немає! Стрес і страх, який я пережив, не передати словами, тому що там була мама, слава Богу з нею все добре.
Росіяни обстріляли будинок батьків футболіста української збірної Віктора Коваленка, який сам родом з Херсону pic.twitter.com/yWEHflbC34— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 14, 2024
Якщо ви хочете допомогти нашим військовим, збір на Херсонський напрямок! Усі рахунки в сторіз», – написав Коваленко, додавши відео, на якому зображено зруйнований росіянами будинок.
Раніше ексгравець «Динамо» та збірної України з футболу Микола Морозюк прокоментував своє спільне фото з очільницею «Батьківщини» Юлією Тимошенко.
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