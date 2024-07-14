Російська ракета зруйнувала будинок відомого українського футболіста

За словами Коваленка, у будівлі на момент прильоту перебувала його мати

Будинок українського футболіста Віктора Коваленка зазнав руйнувань внаслідок обстрілів Херсонщини російськими окупантами. Про це 28-річний півзахисник, контракт якого належить італійській «Аталанті», повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами Коваленка, у будівлі на момент прильоту перебувала його мати. На щастя, жінка не постраждала.

«Сьогодні ракета росіян потрапила в будинок, де я жив все життя. Це був будинок моїх батьків, більше будинку немає! Стрес і страх, який я пережив, не передати словами, тому що там була мама, слава Богу з нею все добре.

Росіяни обстріляли будинок батьків футболіста української збірної Віктора Коваленка, який сам родом з Херсону pic.twitter.com/yWEHflbC34 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 14, 2024

Якщо ви хочете допомогти нашим військовим, збір на Херсонський напрямок! Усі рахунки в сторіз», – написав Коваленко, додавши відео, на якому зображено зруйнований росіянами будинок.

Раніше ексгравець «Динамо» та збірної України з футболу Микола Морозюк прокоментував своє спільне фото з очільницею «Батьківщини» Юлією Тимошенко.