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Російська ракета зруйнувала будинок відомого українського футболіста

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російська ракета зруйнувала будинок відомого українського футболіста
Будинок батьків футболіста збірної України зруйнувала російська ракета
фото з відкритих джерел

За словами Коваленка, у будівлі на момент прильоту перебувала його мати

Будинок українського футболіста Віктора Коваленка зазнав руйнувань внаслідок обстрілів Херсонщини російськими окупантами. Про це 28-річний півзахисник, контракт якого належить італійській «Аталанті», повідомив на своїй сторінці в Instagram.

За словами Коваленка, у будівлі на момент прильоту перебувала його мати. На щастя, жінка не постраждала.

«Сьогодні ракета росіян потрапила в будинок, де я жив все життя. Це був будинок моїх батьків, більше будинку немає! Стрес і страх, який я пережив, не передати словами, тому що там була мама, слава Богу з нею все добре.

Якщо ви хочете допомогти нашим військовим, збір на Херсонський напрямок! Усі рахунки в сторіз», – написав Коваленко, додавши відео, на якому зображено зруйнований росіянами будинок.

Раніше ексгравець «Динамо» та збірної України з футболу Микола Морозюк прокоментував своє спільне фото з очільницею «Батьківщини» Юлією Тимошенко.

Теги: стрес російська ракета відео Щастя ракета жінка будинок

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