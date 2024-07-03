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Розвідка вивела з ладу унікальний електрометалургійний комбінат РФ – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Розвідка вивела з ладу унікальний електрометалургійний комбінат РФ – ЗМІ
Розвідка повністю знеструмила Оскольський електрометалургійний комбінат
фото з відкритих джерел

Внаслідок знеструмлення на заводі зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал

У ніч проти 1 липня безпілотники бійців української розвідки атакували Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова у Білгородській області. Це єдине у Росії металургійне підприємство повного циклу. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на співрозмовника в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що безпілотники ГУР уразили дві найголовніші електропідстанції у Білгородській області: «Старий Оскол» поблизу села Незнамово та «Металургійна» біля села Волоконовськоє. Остання є однією з найбільших електропідстанцій у Європі.

«В результаті операції було повністю знеструмлено Оскольський електрометалургійний комбінат – єдине у Росії металургійне підприємство повного циклу, де реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавка в електропечах, що дають змогу отримати метал, практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їх повторного запуску необхідно провести повну чистку цих печей, замінити дугові елементи, на що може знадобитись декілька місяців. Деякі працівники підприємства вважають, що печі взагалі доведеться замінити.

Комбінат було збудовано наприкінці 1970-х років із залученням німецьких фахівців, без участі яких відновити роботу підприємства буде складно.

В розвідці вказали, що на комбінаті виробляли високоякісну сталь, в тому числі леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовує бездоменну технологію прямого відновлення заліза Midrex та електродугову плавку.

Нагадаємо, атаки на російські нафтопереробні заводи можуть не переломити перебіг війни, але зрештою можуть позначитися на військовій складовій російських окупантів.

Раніше у російському обласному центрі Курську, розташованому неподалік українського кордону, спалахнула велика пожежа.

До слова, у квітні Головне управління розвідки провело операцію проти російського малого ракетного корабля «Серпухов». Зокрема, його зсередини знищив росіянин, який перейшов на бік України

Теги: завод росія розвідка ГУР Білгород електроенергія

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