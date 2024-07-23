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У львівській багатоповерхівці вибухнув газовий пальник: постраждала пенсіонерка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У львівській багатоповерхівці вибухнув газовий пальник: постраждала пенсіонерка
Внаслідок вибуху пенсіонерка отримала опіки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Вибух стався під час того, як 75-річна жінка вирішила приготувати їжу

У Львові в одній з квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник. Про це повідомляє ДСНС.

Інцидент стався, коли 75-річна жінка вирішила приготувати їжу.

Наслідки вибуху пальника
Наслідки вибуху пальника
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
В одній з квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник
В одній з квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

У результаті вибуху пенсіонерка отримала опіки обличчя та рук.

Рятувальники надали постраждалій домедичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась.

Пенсіонерка отримала поранення
Пенсіонерка отримала поранення
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Вкотре попереджаємо: газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі. Не рекомендуємо користуватися ним вдома!» – зазначили рятувальники.

Як повідомлялося, увечері 22 липня у центрі Одеси частково згорів квестовий автобус. Перехожі бачили, як невідомий чоловік кинув всередину квестового автобуса невідомий предмет, після чого він спалахнув

До слова, увечері 18 липня в Дарницькому районі Києва горів супермаркет «Сільпо».

Теги: вибух квартира будинок Львів ДСНС

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