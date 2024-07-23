У львівській багатоповерхівці вибухнув газовий пальник: постраждала пенсіонерка

Вибух стався під час того, як 75-річна жінка вирішила приготувати їжу

У Львові в одній з квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник. Про це повідомляє ДСНС.

Інцидент стався, коли 75-річна жінка вирішила приготувати їжу.

Наслідки вибуху пальника фото: dsns.gov.ua/ДСНС

В одній з квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник фото: dsns.gov.ua/ДСНС

У результаті вибуху пенсіонерка отримала опіки обличчя та рук.

Рятувальники надали постраждалій домедичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась.

Пенсіонерка отримала поранення фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Вкотре попереджаємо: газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі. Не рекомендуємо користуватися ним вдома!» – зазначили рятувальники.

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