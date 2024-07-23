У львівській багатоповерхівці вибухнув газовий пальник: постраждала пенсіонерка
Вибух стався під час того, як 75-річна жінка вирішила приготувати їжу
У Львові в одній з квартир багатоповерхівки вибухнув туристичний газовий пальник. Про це повідомляє ДСНС.
Інцидент стався, коли 75-річна жінка вирішила приготувати їжу.
У результаті вибуху пенсіонерка отримала опіки обличчя та рук.
Рятувальники надали постраждалій домедичну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилась.
«Вкотре попереджаємо: газовий туристичний пальник має використовуватися лише на відкритому повітрі. Не рекомендуємо користуватися ним вдома!» – зазначили рятувальники.
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