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У Білгороді прогриміли вибухи: є постраждала та руйнування (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Білгороді прогриміли вибухи: є постраждала та руйнування (фото, відео)
Безпілотники атакували російський Білгород
фото: скріншот з відео

Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено багатоквартирні будинки

У ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород, внаслідок чого постраждала жінка та пошкоджено багатоквартирний будинок. Про це повідомляє губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

Губернатор зазначає, що внаслідок атаки жінка отримала закриту черепно-мозкову травму та перелом правої руки.

«У Білгороді вибиті вікна в чотирьох квартирах, чотирьох багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджені крівля і фасад. Також пошкоджені фасади двох комерційних об'єктів, пошкоджено чотири автомобілі та лінія газопостачання», – пише Гладков.

У Білгороді прогриміли вибухи: є постраждала та руйнування (фото, відео) фото 1

Зазначається, що у Білгородському районі в містечку Північний у трьох квартирах багатоквартирного будинку також вибиті вікна.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня тракторний завод та Новолипецький металургійний комбінат атакували безпілотники. Також зазначається, що вибухи лунали у Воронезькій області.

Раніше у Саратові стався потужний вибух на газосховищі. Вогонь та дим було видно за кілька кілометрів. Причина пожежі – витік газу. Місяць тому неподалік пиляли дерева, робітники скаржились на запах газу поруч.

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Теги: вибух росія безпілотник Білгород

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