Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених

За словами Лубінця, для України пріоритетними категоріями військовополонених є важкопоранені та жінки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець анонсував великий обмін, під час якого Україна планує повернути жінок-військовополонених. Про це уповноважений заявив під час пресконференції «Повернути означає врятувати».

«Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні», – розповів омбудсмен.

Лубінець сказав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.

Як повідомлялося, російські загарбники утримують в полоні понад 14 тис. цивільних українців.

Нагадаємо, із російського полону додому вже повернулися понад 3300 українців. Зокрема, 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

До слова, з російського полону вдалося звільнити українського морського піхотинця, який під час виконання бойового завдання був схоплений ворогом і близько півтора року провів у неволі. Бійця евакуювали з окупованих територій в результаті багатоетапної спеціальної операції.

Як повідомлялося, Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення.