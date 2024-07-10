Головна Країна Політика
search button user button menu button

Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених
Україна опрацьовує новий інструментарій захисту прав військовополонених у російському полоні
фото з відкритих джерел

За словами Лубінця, для України пріоритетними категоріями військовополонених є важкопоранені та жінки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець анонсував великий обмін, під час якого Україна планує повернути жінок-військовополонених. Про це уповноважений заявив під час пресконференції «Повернути означає врятувати».

«Нам допомагають Об'єднані Арабські Емірати. Ми можемо це публічно сказати. Ми опрацьовуємо новий інструментарій, як захистити права військовополонених, поки вони залишаються в російському полоні», – розповів омбудсмен.

Лубінець сказав, що є дві категорії військовополонених, пріоритетні для повернення в Україну. Це важкопоранені та жінки. Однак Росія їх не повертає.

Як повідомлялося, російські загарбники утримують в полоні понад 14 тис. цивільних українців.

Нагадаємо, із російського полону додому вже повернулися понад 3300 українців. Зокрема, 25 червня Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

До слова, з російського полону вдалося звільнити українського морського піхотинця, який під час виконання бойового завдання був схоплений ворогом і близько півтора року провів у неволі. Бійця евакуювали з окупованих територій в результаті багатоетапної спеціальної операції. 

Як повідомлялося, Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення. 

Читайте також: До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
Теги: обмін обмін полоненими Лубінець військові жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мету візиту і місце перебування півночнокорейських військових невідомо
Північна Корея відправила делегацію елітних військових до Росії
Вчора, 18:41
За даними російської влади, у Білгороді пошкоджені будинки
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
До Білорусі прибули військові Народно-визвольної армії Китаю
До Білорусі прибули китайські військові
6 липня, 15:53
Через падіння уламків «Шахедів» виникла пожежа в одному з приватних будинків
На Житомирщині внаслідок падіння безпілотника сталася пожежа: поранено жінку
4 липня, 09:37
Умєров і Остін обговорять посилення партнерства
Умєров і Остін проведуть зустріч у Пентагоні: що відомо
2 липня, 07:29
Водій відвіз гроші «на зберігання» своєму товаришу, однак правоохоронці викрили чоловіка й повернули кошти їх власниці
Київський таксист привласнив 400 тис. грн, які забула в авто дружина зниклого воїна
25 червня, 15:37
Система стане дешевшою альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони
FT: Британія тестує дешеву зброю проти дронів
24 червня, 01:24
Українські військові проходять навчання на полігоні Лібава у Оломоуцькому краї в Чехії
Вибух на полігоні в Чехії, де тренуються українські солдати: стали відомі нові деталі
17 червня, 18:22
РФ у війні з Україною втратила 520 850 осіб
Втрати ворога станом на 11 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 08:17

Політика

Зеленський провів першу зустріч з новим прем'єром Британії
Зеленський провів першу зустріч з новим прем'єром Британії
Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених
Лубінець анонсував великий обмін жінок-військовополонених
Україна та Люксембург підписали безпекову угоду
Україна та Люксембург підписали безпекову угоду
Уряд спростив процес виписування повісток українцям
Уряд спростив процес виписування повісток українцям
Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам за посилення України літаками F-16
Зеленський подякував США, Данії та Нідерландам за посилення України літаками F-16
Зеленський анонсував дві безпекові угоди у Вашингтоні
Зеленський анонсував дві безпекові угоди у Вашингтоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
22K
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
13K
Штраф 25 тис. євро: українським біженцям у Німеччині слід звітувати перед податковою
12K
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Новини

Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Сьогодні, 17:02
Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua