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Як діяти у випадку раптової зупинки ліфта: поради від рятувальників

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як діяти у випадку раптової зупинки ліфта: поради від рятувальників
Якщо ліфт раптово зупинився варто зберігати спокій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рятувальники не рекомендують дітям до 12 років користуватися ліфтом без супроводу дорослих

Через відключення електроенергії почастішали випадки екстрених зупинок ліфтів. Державна служба України з надзвичайних ситуацій підготувала алгоритм дій у випадку раптової зупинки ліфта.

Рятувальники не рекомендують дітям до 12 років користуватися ліфтом без супроводу дорослих. Також потрібно орієнтуватися в графіках відключення електроенергії.

Як діяти у випадку раптової зупинки ліфта: поради від рятувальників фото 1

Якщо сталася раптова зупинка ліфта, то не потрібно самому відчиняти двері, спочатку викличте диспетчера або зателефонуйте в службу порятунку 101.

Як діяти у випадку раптової зупинки ліфта: поради від рятувальників фото 2

Під час зупинки раптової зупинки ліфта варто зберігати спокій, а мобільний телефон використовувати лише для екстрених дзвінків.

Як діяти у випадку раптової зупинки ліфта: поради від рятувальників фото 3

Як зазначив ДТЕК, в українській енергосистемі відчутно зменшився дефіцит.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як повідомлялося, компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Зазначимо, що раніше «Укренерго» давало вказівку застосовувати графіки відключень світла 24 липня впродовж всієї доби.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

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Теги: рятувальники поради відключення світла будинок ліфт електроенергія ДСНС

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