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У Білгороді та області стався масштабний блекаут: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Білгороді та області стався масштабний блекаут: деталі
Світло в Білгородській області зникло після одночасної атаки українських дронів та вибухів на підстанціях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Майже 90% Білгородщини залишилося без електроенергії

У Білгороді та області вранці стався масштабний блекаут. Причиною зникнення електрики стало «технологічне порушення, спричинене зовнішнім впливом на енергооб'єкт». Про це повідомляє «Белгороденерго».

Як зазначається без світла залишилося близько 90% Білгородської області, зокрема Білгород, Старий Оскол та Волоконівка. Світло в Білгородській області зникло після одночасної атаки українських дронів та вибухів на підстанціях. Зокрема, одна з них у Незнамовому.

Як повідомляють російські ЗМІ, житлові будинки переводять на резервне енергопостачання, спецоб'єкти вже під'єднано. Ситуацію сподіваються виправити до обіду.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії заявило, що у ніч проти понеділка, 1 липня, Україна атакувала три області РФ 36-ма дронами. Їх усі нібито було збито силами ППО.

Зокрема, у ніч на 30 червня 36 безпілотників літакового типу нібито атакували шість регіонів РФ.

Як повідомлялося, нещодавно стало відомо про виявлення не менше восьми російських авіабаз за 100 км від українського кордону. Одна з таких з літа 2023 року будується під Бєлгородом; фотографія, зроблена в середині червня 2024, свідчить, що роботи там ще не закінчено.

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Теги: електроенергія відключення війна Білгород

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