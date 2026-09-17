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Капітан «Вашингтона» Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Капітан «Вашингтона» Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія»
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Хокеїст не вперше підтримує президента РФ

Капітан клубу НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкін прокоментував появу у пропагандиському ролику путінської партії «Єдина Росія». Про це повідомляє «Главком».

У зйомці також брали участь міністр закордонних справ РФ Сергія Лавров та Марія Львова-Бєлова, яку Міжнародний кримінальний суд підозрює у причетності до незаконної депортації українських дітей.

«Я росіянин. Як тільки я закінчу грати в хокей, я, мабуть, захочу залишитися там. Я збираюся жити там. Мої діти житимуть там, родина. Я за мир і любов і сподіваюся, що все буде добре.

Мій дім – Росія, а це (прим. – США) – мій другий дім. У мене тут багато друзів. Я виріс тут як особистість і, як я казав, це мій другий дім. Тож я сподіваюся, що все буде добре, і на мир і любов.

Я росіянин і підтримую свою країну. Як я вже казав, я за мир і любов, і сподіваюся, що у світі, незалежно від того, хто ти, кожен прагне миру і сподівається на нього», – сказав Овечкін.

Хокеїст відомий своєю підтримкою президента РФ Володимира Путіна. Сайт «Миротворець» зазначає, що він є співучасником злочинів проти України та її громадян.

Нагадаємо, що раніше американський конгресмен Джо Вілсон надіслав офіційного листа комісіонеру НХЛ Гері Беттмену через появу александра Овечкіна у пропагандистських передвиборчих відео путінської партії «Єдина Росія».

 

 

Теги: росія хокей Вашингтон Алєксандр Овечкін

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