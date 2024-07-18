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Масове отруєння ціанідом у готелі Бангкоку: подробиці загадкового вбивства

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Масове отруєння ціанідом у готелі Бангкоку: подробиці загадкового вбивства

Партнери подали до суду на Чонг і через два тижні вона мала постати перед судом у В'єтнамі. Щоб уникнути судового розгляду, Чонг запросила п'ятьох підприємців на зустріч із арбітражу боргів у Таїланді

Стали відомі подробиці масового отруєння в готелі Бангкока Grand Hyatt Erawan, де покоївка виявила шість трупів: трьох чоловіків та трьох жінок, повідомляє Bild.

Повідомляється, що усі загиблі були діловими партнерами.

В'єтнамка з американським паспортом Шерін Чонг разом із рештою загиблих інвестувала у великий будівельний проект у В'єтнамі, але він провалився.

Партнери подали до суду на Чонг і через два тижні вона мала постати перед судом у В'єтнамі. Щоб уникнути судового розгляду, Чонг запросила п'ятьох підприємців на зустріч із арбітражу боргів у Таїланді. Вони оселилися у готелі Grand Hyatt Erawan. Проте переговори, мабуть, не увінчалися успіхом.

Під приводом останньої розмови Чонг запросила всіх п'ятьох кредиторів на вечерю. За попередньою версією, воду в чайниках вона змішала з ціанідом, який, потрапляючи в тіло людини, зупиняє серце і паралізує дихання. Сама Чонг також наклала на себе руки.

Нагадаємо, шестеро людей були знайдені мертвими в номері п’ятизіркового готелю в центрі Бангкока у Таїланді. За даними поліції, їх отруїли напоями з ціанідом. 

Персонал готелю знайшов загиблих у номері після того, як вони пропустили своє виселення. Коли поліція прибула на місце події, вона виявила тіла трьох чоловіків і трьох жінок, стіл, заповнений їжею і використані чашки зі слідами білого порошку. 

Начальник відділу судово-медичної експертизи поліції Трейронг Пхівфан заявив, що ціанід був знайдений у чашках у готельному номері.

Спочатку влада заявила, що шукає сьому особу, яка брала участь у бронюванні готелю. Однак цю версію відхилили.

Нагадаємо, у київському готелі Hilton виявили тіло представника посольства США в Україні, який прибув в країну 15 червня.

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Теги: Таїланд готель отруєння

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