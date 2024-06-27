Смерть дипломата в київському готелі Hilton: у Держдепі прокоментували ситуацію

Тіло дипломата знайшли в номері готелю 25 червня близько 11 години

У київському готелі Hilton виявили тіло представника посольства США в Україні, який прибув в країну напередодні, 15 червня. За попередніми даними, на тілі чоловіка слідів насильницької смерті не було. Під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив:

«Ми можемо підтвердити смерть урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві в Києві. Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким нашого колеги».

Тіло дипломата знайшли в номері готелю вчора близько 11 години.

“Ми можемо підтвердити смерть урядового службовця США, який підпорядковувався керівнику місії в посольстві в Києві”, - заявив Міллер.

Згодом від додав:

«Я знаю, що іноді теорії змови виходять з-під контролю. Є розуміння, що він помер природною смертю»

Також відомо, що медичні показники, надані посольством, свідчать про те, що чоловік страждав від підвищеного рівня холестерину.

Нагадаємо, один з найбагатших бізнесменів Польщі нещодавно був знайдений мертвим неподалік від власного дому.