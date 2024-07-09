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Пляшка з ймовірно отруєною водою біля «Охматдиту»: поліція проводить перевірку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пляшка з ймовірно отруєною водою біля «Охматдиту»: поліція проводить перевірку
фото: twitter.com/Ullyssas
Пляшки з водою біля лікарні «Охматдит»

Повідомляється, що зазначену інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж

Поліцейські Києва перевіряють інформацію щодо можливого отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу біля лікарні «Охматдит».  Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Повідомляється, що зазначену інформацію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

«За вказаним фактом проводиться перевірка», - йдеться у повідомленні.

Водночас правоохоронці зазначили, що до медичних працівників звернень від громадян та поліцейських щодо ймовірного отруєння водою не надходило. 

Нагадаємо, як повідомила волонтерка Катерина Терехова. невідомі принесли до лікарні «Охматдит» пляшки з отруєною водою. Усі, хто контактував із цією рідиною, зазнали хімічного отруєння. 

Терехова наголосила, що Всесвіт такого не пробачає, тому на тих, хто це зробив, навіть якщо їх не вдасться розшукати, неодмінно чекатиме покарання. Також вона додала, що всі постраждалі від отруєння живі. Їм зробили уколи. Один із поліцейський цією рідиною вмився, інший її пив – після цього його відкачували працівники швидкої допомоги. 

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Теги: отруєння Охматдит поліція

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