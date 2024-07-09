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Рятувальні роботи в «Охматдиті» завершені: є загиблі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Рятувальні роботи в «Охматдиті» завершені: є загиблі
Рятувальники працювали всю ніч
фото:ДСНС

З травмами госпіталізовано 8 дітей

В Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня. Про це повідомляє ДСНС.

«Внаслідок атаки рф на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей. Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще 32 отримали поранення, серед них 8 дітей. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Загалом, за останніми даними, внаслідок російських ударів по Києву 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 отримали поранення, з них 10 дітей.

Рятувальна операція
Рятувальна операція
ДСНС
Розбирання завалів
Розбирання завалів
ДСНС

Нагадаємо, як повідомила волонтерка Катерина Терехова. невідомі принесли до лікарні «Охматдит» пляшки з отруєною водою. Усі, хто контактував із цією рідиною, зазнали хімічного отруєння. 

Терехова наголосила, що Всесвіт такого не пробачає, тому на тих, хто це зробив, навіть якщо їх не вдасться розшукати, неодмінно чекатиме покарання. Також вона додала, що всі постраждалі від отруєння живі. Їм зробили уколи. Один із поліцейський цією рідиною вмився, інший її пив – після цього його відкачували працівники швидкої допомоги. 

Читайте також: Атака на Київ 8 липня: загинуло 27 людей, серед них діти (оновлено)
 
Теги: отруєння Охматдит поранення діти лікарня Київ

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