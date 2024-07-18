Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Таїланді в п'ятизірковому готелі шість людей отруїлися ціанідом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Таїланді в п'ятизірковому готелі шість людей отруїлися ціанідом
Готель Grand Hyatt, де стався інцидент, розташований у жвавому туристичному районі в центрі Бангкока
фото з відкритих джерел

Серед загиблих двоє американців в’єтнамського походження та четверо в’єтнамців

Шестеро людей були знайдені мертвими в номері п’ятизіркового готелю в центрі Бангкока у Таїланді. За даними поліції, їх отруїли напоями з ціанідом. Про це пише CNN.

Персонал готелю знайшов загиблих у номері після того, як вони пропустили своє виселення. Коли поліція прибула на місце події, вона виявила тіла трьох чоловіків і трьох жінок, стіл, заповнений їжею і використані чашки зі слідами білого порошку. Поліція повідомила, що двері були зачинені зсередини, хоча чорні двері залишилися незамкненими.

Поліція виявила тіла шістьох людей, стіл, заповнений їжею і використані чашки зі слідами білого порошку
Поліція виявила тіла шістьох людей, стіл, заповнений їжею і використані чашки зі слідами білого порошку
фото: AP

Серед загиблих двоє американців в’єтнамського походження та четверо в’єтнамців, у тому числі подружня пара віком від 37 до 56 років.

Начальник відділу судово-медичної експертизи поліції Трейронг Пхівфан заявив, що ціанід був знайдений у чашках у готельному номері.

«Ціанід був знайдений у рідині всередині чайника та у всіх шести чашках кави», – сказав Трайронг.

Поліція намагається визначити, чи жертви були вбиті чи вирішили покінчити життям. Поки поліція схиляється до версії вбивства.

Спочатку влада заявила, що шукає сьому особу, яка брала участь у бронюванні готелю. Однак цю версію відхилили. Заступник комісара столичної поліції Ноппасін Пунсават сказав журналістам, що вони вважають, що один із членів групи міг отруїти п'ятьох інших. Ця особа, за словами поліції, замовила їжу та чай у номер і «виглядала в стані стресу», коли прибув персонал.

Він додав, що інцидент, ймовірно, був пов'язаний з «особистою справою» і не пов'язаний з організованою злочинністю. Поліція допускає версію суперечку через борги.

«Родичі розповіли, що один із загиблих був інвестиційним агентом і всі покійні інвестували в нього, але бізнес йшов не так, як очікувалося. Вони призначили зустріч, щоб обговорити це питання в Таїланді», – сказав Ноппасін.

Група прибула до Таїланду в різні дати та забронювала окремі номери в готелі. Готель Grand Hyatt, де стався інцидент, розташований у жвавому туристичному районі в центрі Бангкока, де розташовані розкішні торгові центри та ресторани.

Нагадаємо, у київському готелі Hilton виявили тіло представника посольства США в Україні, який прибув в країну 15 червня.

Читайте також: У в'язниці Бангкока знайшовся альпініст із України, який вважався мертвим: МЗС повідомило деталі
Теги: смерть поліція готель Таїланд отруєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк до дванадцяти років
Проректор провідного вишу у Харкові роками привласнював мільйони за рахунок «мертвих душ»
24 червня, 17:55
Росіяни влучили ракетою у житловий будинок в Дніпрі
Ракетна атака по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість загиблих та поранених зросла
28 червня, 20:11
У штаті Борно прогриміли три вибухи
Вибухи бомб у Нігерії вбили 18 людей
30 червня, 09:07
Садиков був відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі
У Києві після замаху помер казахський опозиційний журналіст Садиков
2 липня, 07:58
43-річний містянин свою провину визнав та вже перепросив перед лікарем
На чоловіка, який вилаяв лікаря з протезами, складено адмінпротокол
4 липня, 01:45
Зіткнення трамваїв зупинило рух на проспекті Богдана Хмельницького
У Дніпрі зіткнулися два трамваї (відео)
5 липня, 13:47
Ракетна атака на Київ 8 липня
Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих збільшилася до 96-ти (відео, фото)
8 липня, 15:49
Рятувальники розбирали завали всю ніч, роботи тривають
Атака на «Охматдит»: що відбувається на місці удару (фото)
9 липня, 09:46
Зловмисників розшукує поліція
На Львівщині невідомі кинули гранату в будівлю районного військкомату
15 липня, 10:14

Соціум

У Таїланді в п'ятизірковому готелі шість людей отруїлися ціанідом
У Таїланді в п'ятизірковому готелі шість людей отруїлися ціанідом
У США засуджено росіянина за контрабанду мікроелектроніки до РФ
У США засуджено росіянина за контрабанду мікроелектроніки до РФ
Агресивні краби тероризують узбережжя Ізраїлю: екологи б'ють на сполох
Агресивні краби тероризують узбережжя Ізраїлю: екологи б'ють на сполох
Через спеку в Сербії вперше в історії висохло озеро
Через спеку в Сербії вперше в історії висохло озеро
У Москві спалахнула пожежа, яку рятувальники гасять за допомогою гелікоптера (відео)
У Москві спалахнула пожежа, яку рятувальники гасять за допомогою гелікоптера (відео)
Греція закрила популярне серед туристів місце через аномальну спеку
Греція закрила популярне серед туристів місце через аномальну спеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Хто в першу чергу отримає повістки від ТЦК – відповідь Міноборони
36K
Маленька арабська країна відкрила гігантське родовище нафти
27K
Де вилучена готівка Тищенка? Правоохоронці засекретили інформацію
19K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
15K
У Росії втопився очільник елітної військової делегації Північної Кореї
14K
«Намагаюся усіма способами»: Безугла взялася за Зеленського

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Сьогодні, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Вчора, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua