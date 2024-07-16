У Львові дві співробітниці кафе отруїлися чадним газом від генератора

Постраждали дві жінки - 20 і 53 років. Їх доправили до обласної клінічної лікарні в стані середньої тяжкості

У Львові двох співробітниць кафе госпіталізували внаслідок отруєння чадним газом від генератора. Про це 16 липня повідомила пресслужба Львівської міської ради.

«Сьогодні вранці в одному з кафе на вулиці Кульпарківській дві співробітниці отруїлися чадним газом від генератора», - зазначено в повідомленні пресслужби.

Постраждали дві жінки - 20 і 53 років. Їх доправили до обласної клінічної лікарні в стані середньої тяжкості. Обставини отруєння та його причину з'ясовують.

Нагадаємо, в Україні збільшлася кількість пожеж, причиною яких стали зарядні станції або ж паливні генератори. Часто фактором загорання стає неправильне розташування пристрою, тож у розмові з «Главкомом» речник Головного управління ДСНС у місті Києві Павло Петров нагадав про основні правила користування генераторами під час знеструмлень.

Також ДСНС уже фіксує пожежі, які сталися внаслідок вибуху генератора. Так, 23 червня на Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнула літієва батарея інвертора, внаслідок чого квартира вигоріла вщент.