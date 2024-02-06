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У в'язниці Бангкока знайшовся альпініст із України, який вважався мертвим: МЗС повідомило деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У в'язниці Бангкока знайшовся альпініст із України, який вважався мертвим: МЗС повідомило деталі
У в'язниці Бангкока знайшовся український альпініст, який шість років вважається мертвим
фото з відкритих джерел

Українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв'язок із українським громадянином

Міністерству закордонних справ відомо про українського громадянина, який перебуває в міграційному закладі Таїланду. Українське посольство в Бангкоку займається його справою із перших днів його затримання через нелегальне перебування в Таїланді протягом двох років без паспортних документів. Зараз дипломати оформлюють йому необхідні українські проїздні документи й домовляються про оплату авіаквитка. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Йдеться про Георгія Сутуріна. Про нього розповів музикант російського гурту Бі-2, якого нещодавно з іншими учасниками групи заарештували і тримали у в'язниці в Таїланді через відсутність робочої візи.

Як повідомили в МЗС, за цей час українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв'язок із українським громадянином, надавали йому роз’яснення про законні шляхи повернення до України. За наявною інформацією, співвітчизник спочатку планував залишатися на території Таїланду.

«Нині український громадянин виявив бажання повернутися на Батьківщину. Посольство України оформлює йому необхідні українські проїздні документи, домовляється про оплату авіаквитка», – розповіли в МЗС.

За ініціативою дипломатів, чоловік також пройшов медичний огляд, стан його здоров‘я задовільний, він забезпечений одягом та предметами першої необхідності, розповіли в МЗС.

Як повідомила низка ЗМІ, у в'язниці в Таїланді знайшовся українець Георгій Сутурін, якого на Батьківщині шість років вважали мертвим.

Георгію 58 років. Він родом з міста Червоноград на Львівщині. Свого часу він активно займався альпінізмом, підкорював гори Кавказу і Паміру. Також чоловік захоплювався фотографією. І активно постив їх у своєму профілі в інстаграм. Згодом чоловік з Львівщини переїхав до Києва, а потім поїхав за кордон. Зі своєю подругою вони вирушили до Таїланду. Однак у кінці 2018 року, його друзям повідомили, що Георгій помер у Таїланді.

«Про це мені повідомила його подруга. Це було у грудні 2018 року. Вона написала повідомлення, що Георгій помер. Після того, видалила свій акаунт і я не зміг дізнатися більше. Тому фактично до сьогодні думав, що він мертвий. Але як виявилося, ні, Гоша живий, він всі ці роки був в Таїланді у бангкокській тюрмі», – розповів товариш Георгія Сергій Федірко.

Про те, що український альпініст живий стало відомо завдяки розповіді музиканта популярного російського гурту Бі-2, якого нещодавно з іншими учасниками групи заарештували і тримали у в'язниці в Таїланді через відсутність робочої візи. Гліб Колядін розповів російському виданню «Медуза», що у Бангкоку вони опинились у Immigration detention center – у міграційному центрі.

«Це не в'язниця, а місце для тимчасового утримання мігрантів. Люди, які там сидять, вважають, що це набагато гірше за в'язницю. Там абсолютно нелюдські, жахливі умови утримання», – розповідає Гліба Колядін.

За його словами, у камері сиділо 86 людей з різних країн – Малайзії, Китаю, Росії та України.

«У цій в'язниці для мігрантів досі сидить людина з України Георгій Сутурін. Він сидить уже три роки – за ці три роки ніхто з українського консульства до нього так і не прийшов. Людині 58 років, за ці три роки вона втратила зв'язок зі своїм сином. Він потрапив туди до пандемії, прожив там увесь цей час і два роки війни – він взагалі не в курсі того, що відбувається у світі. Він дізнається про новини з уривків англомовних газет, які трапляються йому в руки раз на тиждень на прогулянц.Він не знає, що сталося з Бучею, він не знає, що сталося з Маріуполем. А головне, він не знає, чи живий його син, чи ні і що з ним відбувається», – розповів російський музикант. 

Друзі українця Георгія Сутуріна не знають, за що його затримали.

Теги: МЗС Таїланд тюрьма

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