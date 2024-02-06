У в'язниці Бангкока знайшовся альпініст із України, який вважався мертвим: МЗС повідомило деталі

Українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв'язок із українським громадянином

Міністерству закордонних справ відомо про українського громадянина, який перебуває в міграційному закладі Таїланду. Українське посольство в Бангкоку займається його справою із перших днів його затримання через нелегальне перебування в Таїланді протягом двох років без паспортних документів. Зараз дипломати оформлюють йому необхідні українські проїздні документи й домовляються про оплату авіаквитка. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Йдеться про Георгія Сутуріна. Про нього розповів музикант російського гурту Бі-2, якого нещодавно з іншими учасниками групи заарештували і тримали у в'язниці в Таїланді через відсутність робочої візи.

Як повідомили в МЗС, за цей час українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв'язок із українським громадянином, надавали йому роз’яснення про законні шляхи повернення до України. За наявною інформацією, співвітчизник спочатку планував залишатися на території Таїланду.

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«Нині український громадянин виявив бажання повернутися на Батьківщину. Посольство України оформлює йому необхідні українські проїздні документи, домовляється про оплату авіаквитка», – розповіли в МЗС.

За ініціативою дипломатів, чоловік також пройшов медичний огляд, стан його здоров‘я задовільний, він забезпечений одягом та предметами першої необхідності, розповіли в МЗС.

Як повідомила низка ЗМІ, у в'язниці в Таїланді знайшовся українець Георгій Сутурін, якого на Батьківщині шість років вважали мертвим.

Георгію 58 років. Він родом з міста Червоноград на Львівщині. Свого часу він активно займався альпінізмом, підкорював гори Кавказу і Паміру. Також чоловік захоплювався фотографією. І активно постив їх у своєму профілі в інстаграм. Згодом чоловік з Львівщини переїхав до Києва, а потім поїхав за кордон. Зі своєю подругою вони вирушили до Таїланду. Однак у кінці 2018 року, його друзям повідомили, що Георгій помер у Таїланді.

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«Про це мені повідомила його подруга. Це було у грудні 2018 року. Вона написала повідомлення, що Георгій помер. Після того, видалила свій акаунт і я не зміг дізнатися більше. Тому фактично до сьогодні думав, що він мертвий. Але як виявилося, ні, Гоша живий, він всі ці роки був в Таїланді у бангкокській тюрмі», – розповів товариш Георгія Сергій Федірко.

Про те, що український альпініст живий стало відомо завдяки розповіді музиканта популярного російського гурту Бі-2, якого нещодавно з іншими учасниками групи заарештували і тримали у в'язниці в Таїланді через відсутність робочої візи. Гліб Колядін розповів російському виданню «Медуза», що у Бангкоку вони опинились у Immigration detention center – у міграційному центрі.

«Це не в'язниця, а місце для тимчасового утримання мігрантів. Люди, які там сидять, вважають, що це набагато гірше за в'язницю. Там абсолютно нелюдські, жахливі умови утримання», – розповідає Гліба Колядін.

За його словами, у камері сиділо 86 людей з різних країн – Малайзії, Китаю, Росії та України.

«У цій в'язниці для мігрантів досі сидить людина з України Георгій Сутурін. Він сидить уже три роки – за ці три роки ніхто з українського консульства до нього так і не прийшов. Людині 58 років, за ці три роки вона втратила зв'язок зі своїм сином. Він потрапив туди до пандемії, прожив там увесь цей час і два роки війни – він взагалі не в курсі того, що відбувається у світі. Він дізнається про новини з уривків англомовних газет, які трапляються йому в руки раз на тиждень на прогулянц.Він не знає, що сталося з Бучею, він не знає, що сталося з Маріуполем. А головне, він не знає, чи живий його син, чи ні і що з ним відбувається», – розповів російський музикант.

Друзі українця Георгія Сутуріна не знають, за що його затримали.