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Через західні санкції авіація в Росії на межі колапсу – розвідка

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Через західні санкції авіація в Росії на межі колапсу – розвідка
Однією з головних причин кризи є недопуск російських авіакомпаній до сервісних центрів Boeing та Airbus
фото з відкритих джерел

За даними розвідки, половина парку літаків Airbus у РФ наразі простоює

Російська галузь пасажирських авіаперевезень стрімко занепадає через західні санкції, що призвело до подорожчання квитків і зменшення кількості пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Однією з головних причин кризи є недопуск російських авіакомпаній до сервісних центрів Boeing та Airbus. Через це технічне обслуговування літаків здійснюється за схемою «паралельного імпорту», що підняло його вартість на 38%.

За даними розвідки, половина парку літаків Airbus у РФ наразі простоює. Лише в компанії S7 із 39 літаків моделей A320/321 на землі залишаються 31. Ситуація з інфраструктурою також критична: з початку 2025 року аеропорти в Росії 455 разів повністю припиняли роботу, а 736 разів рейси перенаправляли на запасні аеродроми. Збитки перевізників лише за авіаколапс у період 5–7 липня перевищили $250 млн.

На тлі збитків авіакомпанії намагаються перекласти фінансове навантаження на пасажирів, що лише поглиблює кризу. Середня вартість квитка до курортних зон РФ у 2025 році становить майже $400 –тце на 12,5% більше, ніж торік, і прогнозується подальше зростання ще на 15%. У результаті, пасажиропотік знизиться щонайменше на 7%.

Ситуація в авіабудуванні РФ також невтішна. Навіть ті літаки, які досі перебувають у стадії будівництва чи випробувань, уже подорожчали на 45–70% від початково запланованої вартості. Втрати цивільного флоту можуть сягати 50-100 одиниць на рік, і вже у 2027 році в галузі прогнозують повноцінний колапс.

Раніше ми писали, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. У дописі на платформі Х політик застеріг російського диктатора від повторення іранського сценарію, повідомляє «Главком».

Грем наголосив, що Росія та її союзники можуть зіткнутися з серйозними наслідками, якщо Володимир Путін не припинить бойові дії протягом найближчих 50 днів. У цьому контексті він згадав про Іран, який свого часу постраждав від масштабних економічних санкцій після конфлікту з США.

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі, передає «Главком».

За словами неназваних представників адміністрації, такий варіант обговорюється паралельно із заявами президента Дональда Трампа про можливість запровадження 100% мит проти РФ.

Чиновники уточнили, що вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.

Теги: росія санкції авіація

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