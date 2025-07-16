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У США по-звірячому вбито директорку музичного шоу разом із чоловіком

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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У США по-звірячому вбито директорку музичного шоу разом із чоловіком
Поліція на місці злочину
фото: Men's Journal

Вбивство сталося ще 10 липня, але поліція Лос-Анджелеса відреагувала на повідомлення сусідів лише через кілька днів

Керівниця популярного музичного шоу American Idol Робін Кей була вбита пострілом в голову разом із чоловіком. Їхні тіла виявила поліція, повідомляє «Главком» з посиланням на ресурс TMZ.

Зазначається, що злочин стався ще 10 липня, але поліція перевірила заяву сусідів про злом із проникненням через декілька днів. Тоді, власне, й було виявлені тіла.

Сусіди викликали поліцейських, але ті зайти в будинок не змогли, оскільки він був «добре укріплений». Правоохоронці не побачили жодних видимих ознак злому, тож вони залишили місце події. Тому тіла 70-річної Робін Кей та її чоловіка, музиканта Томаса Делукі, були знайдені в їхньому будинку в фешенебельному районі Енсіно лише через декілька днів. 

Робін та Том
Робін та Том
TMZ

Поліцейські, які прибули на виклик, аби перевірити ситуацію, побачили калюжу крові біля головного входу, а потім розбили вікно, щоб увійти в будинок. Там вони виявили тіла, які були вбиті пострілами в голову.

Поліція вже заарештувала 22-річного Реймонда Бударяна ввечері 15 липня. Виявилося, що ще 10 липня зловмисник пробрався в порожній особняк, щоб пограбувати його, але Робін і Томас несподівано повернулися додому й чоловік застрелив їх під час боротьби. 

Поліція біля будинку
Поліція біля будинку
фото: Fox News

Робін Кей працювала над проєктом American Idol з 2009 року протягом останніх 15 сезонів, тобто майже 300 епізодів та отримала кілька премій Гільдії музичних супервайзерів за свою роботу. 

Керівниця шоу American Idol Робін Кей
Керівниця шоу American Idol Робін Кей
фото: Los Angeles Times

Подружжя придбало свій будинок у січні 2023 року за $5 млн. Раніше власником особняка був репер Juice WRLD, який помер від передозування шість років тому.

Нагадаємо, у США Сандра Хемме вийшла на волю із жіночої колонії на після того, як 43 роки відсиділа за злочин, якого не скоювала. За даними юристів, вона була найдовше незаконно ув’язненою жінкою.

Також «Главком» писав, що американський підліток планував убити Дональда Трампа, а потім утекти до України.

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Теги: шоубіз США вбивство

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