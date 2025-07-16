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У Росії знайдено уламки гелікоптера Мі-8, який зник два дні тому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Росії знайдено уламки гелікоптера Мі-8, який зник два дні тому
Вертоліт розбився, врізавшись у сопку
скріншот з відео

За попередніми даними, екіпаж повітряного судна загинув

Російські рятувальники знайшли вертоліт Мі-8, який тривалий час був без звʼязку. Повітряне судно розбилося у Хабаровському краї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Повітряне судно зникло під час перельоту з Охотська до Магадана. Вертоліт розбився, врізавшись у сопку.

Гелікоптер вилетів з Охотська й мав прибути до Магадана о 19:00 за місцевим часом 14 липня. Під час польоту пілот не повідомив, що віддалився на 60 км від пункту вильоту. Увечері зв’язок з бортом повністю зник. Складні погодні умови значно ускладнили проведення пошуків.

За попередніми даними, усі п’ятеро людей, які перебували на борту, загинули. Йдеться про трьох членів екіпажу та двох техніків.

Слідчий комітет РФ уже порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки польотів, що спричинило смерть двох або більше осіб. Наразі триває розслідування обставин інциденту.

Нагадаємо, поблизу Наришкіно Орловської області розбився вертоліт Мі-8. За попередніми даними, внаслідок авіакатастрофи екіпаж судна загинув.

Раніше у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі. Також у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25.

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Теги: вертоліт росія

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