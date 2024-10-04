У Пермському краї сталася потужна пожежа на нафтобазі (відео)
Пожежа виникла у промисловій зоні, де загорілися ємності з паливом
У селі Осенці Пермського краю Росії спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м. На місці події працюють понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки.
🔥Масшатбна пожежа в Пермському краї рф🔥
У селі Осенці горить база зі зберігання нафтопродуктів на 10 тис. кв. м.
Вогонь охопив ємності з паливом. pic.twitter.com/rHw7PRGv5y
Причини займання наразі встановлюються. Попередньо повідомляється, що постраждалих немає.
Нагадаємо, у Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза.
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