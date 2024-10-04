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У Пермському краї сталася потужна пожежа на нафтобазі (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Пермському краї сталася потужна пожежа на нафтобазі (відео)
Вночі у Росії сталася маштабна пожежа
фото: скріншот

Пожежа виникла у промисловій зоні, де загорілися ємності з паливом

У селі Осенці Пермського краю Росії спалахнула масштабна пожежа на приватній базі зберігання нафтопродуктів. За повідомленнями російських ЗМІ, вогонь охопив площу 10 тис. кв. м. На місці події працюють понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки.

Причини займання наразі встановлюються. Попередньо повідомляється, що постраждалих немає.

Нагадаємо, у Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза.

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Теги: пожежа росія росіяни

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