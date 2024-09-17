Який вигляд мають військові після двох років полону: моторошні кадри

На знімках видно, що українці дуже схудли, їх тіла вкривають рани

13 та 14 вересня відбулися обміни полоненими між Росією та Україною. За цих два дні додому повернулися 152 українців. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови поділилися світлинами, який вигляд мають українські військові після двох років полону.

«На цих фото ви бачите українських військових, які кілька днів тому повернулися з російського полону після того, як їх утримували понад два роки. Це ті, хто погодився сфотографуватися», – йдеться в описі до фото.

Звільнений з російського полону військовий фото: libkos

На знімках видно, що українці дуже схудли, їх тіла вкривають рани.

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Українські військові, які понад два роки перебували у російському полоні фото: libkos

«Росія відмовляє міжнародним комісіям у доступі до своїх таборів військовополонених, явно приховуючи докази порушень Женев (Женевська конвенція, – «Главком»). Тим часом російські військові в українському полоні покращують своє здоров'я під постійним наглядом лікаря та набирають вагу завдяки збалансованому харчуванню (докази цього можна знайти навіть). З іншого боку, українці повертаються додому абсолютно виснаженими і на 20, 30, навіть на 40 кілограмів легшими», – наголосили фотографи.

Нагадаємо, що 14 вересня Україні вдалося повернути 103 українських бійців з російського полону: 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

До слова, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Також вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.