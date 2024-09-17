Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Який вигляд мають військові після двох років полону: моторошні кадри

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Який вигляд мають військові після двох років полону: моторошні кадри
Українських військових утримували понад два роки у полоні
фото: Костя та Влада Ліберови

На знімках видно, що українці дуже схудли, їх тіла вкривають рани

13 та 14 вересня відбулися обміни полоненими між Росією та Україною. За цих два дні додому повернулися 152 українців. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови поділилися світлинами, який вигляд мають українські військові після двох років полону.

«На цих фото ви бачите українських військових, які кілька днів тому повернулися з російського полону після того, як їх утримували понад два роки. Це ті, хто погодився сфотографуватися», – йдеться в описі до фото.

Звільнений з російського полону військовий
Звільнений з російського полону військовий
фото: libkos

На знімках видно, що українці дуже схудли, їх тіла вкривають рани.

10 фото
На весь екран
Українські військові, які понад два роки перебували у російському полоні
фото: libkos

«Росія відмовляє міжнародним комісіям у доступі до своїх таборів військовополонених, явно приховуючи докази порушень Женев (Женевська конвенція, – «Главком»). Тим часом російські військові в українському полоні покращують своє здоров'я під постійним наглядом лікаря та набирають вагу завдяки збалансованому харчуванню (докази цього можна знайти навіть). З іншого боку, українці повертаються додому абсолютно виснаженими і на 20, 30, навіть на 40 кілограмів легшими», – наголосили фотографи.

Нагадаємо, що 14 вересня Україні вдалося повернути 103 українських бійців з російського полону: 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

До слова, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Також вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.

Теги: росія Україна окупанти фото фотограф військові обмін полоненими полон обмін війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гарріс демонструвала політичну перевагу, поки Трамп програвав фактчекінгу
Гарріс переграла Трампа. Чи вплине це на вибори?
12 вересня, 09:59
Hollow Home – це ізометрична наративна рольова гра, заснована на подіях перших місяців російської агресії проти України
У мережі з'явилася демо-версія гри про російську облогу Маріуполя
23 серпня, 16:11
Доводилось тримати шеврони у внутрішніх кишенях
Захисник показав прапор, який йому дивом вдалося зберегти в полоні
24 серпня, 15:59
В Україні триватиме спека протягом тижня
Якою буде погода в останній тиждень літа? Прогноз синоптикині
25 серпня, 14:40
Кит був навчений слідувати за кораблями
Біля берегів Норвегії помер знаменитий російський кит-шпигун
31 серпня, 20:53
РФ здійснила атаку по Павлограду. Уже відомо про пів сотні постраждалих
Наймолодшому постраждалому чотири роки: фото наслідків атаки на Павлоград
6 вересня, 13:26
У селі Нікольське сьогодні вранці спалахнув ангар
Білгород здригнувся від вибухів, у небі видніється стовп диму (відео)
8 вересня, 13:22
Збільшення чисельності армії РФ та план перемоги України. Головне за 16 вересня
Збільшення чисельності армії РФ та план перемоги України. Головне за 16 вересня
Вчора, 21:00
З російського полону повернулося 82 рядових та сержантів
Із російського полону повернулися 103 українських військових, серед них бійці «Азова» (фото, відео)
14 вересня, 14:25

Суспільство

Який вигляд мають військові після двох років полону: моторошні кадри
Який вигляд мають військові після двох років полону: моторошні кадри
Сирійські найманці РФ в Україні: розвідка розповіла, чому їх поменшало
Сирійські найманці РФ в Україні: розвідка розповіла, чому їх поменшало
День осіннього рівнодення: значення цього дня та народні традиції
День осіннього рівнодення: значення цього дня та народні традиції
Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаймо Василя Лаврися
Загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. Згадаймо Василя Лаврися
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
36K
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
26K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Баланс між роботою та відпочинком: яка країна Європи є прикладом
13K
Мін'юст завадив другу Таїсії Повалій вивести з-під санкцій бізнес в Україні

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua