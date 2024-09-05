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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

«Хороші росіяни» знову підіграли на користь Кремля

glavcom.ua
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Ксенія Собчак та Путін
фото з відкритих джерел

Про що свідчить висловлювання Ксенії Собчак

Собчак видала раптом потужний Z-спіч на тему, що росіяни можуть бути проти війни, але тепер, на тлі Курської операції, це не має жодного значення – кожен зобов'язаний підтримувати «СВО» і демонструвати лояльність до режиму.

«Так, ти можеш бути проти війни, але бойові дії тривають на території Росії, вже немає вибору ні в кого: ти або зі своєю країною, або ні. Так лягла карта...

Все вирішили за нас – так. Не ми здавали ці карти, і багато хто взагалі не хотів в них грати, але тепер це не має жодного значення».

Отже, Кремль вирішив, що послідовного мовчання на певні теми і відсутності публічного засудження окремих кроків і масштабних рішень вже недостатньо від кишенькової «еліти». Часи змінились – і тепер демонстрація лояльності і тотальної підтримки мусить бути чітко артикульована і регулярно публічно заявлятись.

«Хороші росіяни» знову підіграли на користь Кремля фото 1

Досить зображувати, що вони ні до чого і існують десь в паралельному щодо «СВО» і Путіна просторі. Так що тепер в Собчак ЗСУ – «супротивник» (однак поки не «ворог»; і ЗСУ, а не Україна в цілому). Однак, гадаю, незабаром риторика стане остаточно відповідною офіційній позиції кремлівських пропагандистів.

Хоча в Кремлі, коли розробляли ці тези, проігнорували важливий аспект: свій же культ «побєдобєсія». Адже виходить, що і німецькі (і не тільки) антифашисти, яких в хвіст і гриву юзає російська пропаганда, – це абсолютно нелояльна до держави злочинна група! Адже і там «держава воювала», «здали карти за них», з певного моменту військові дії перемістились на територію держави. Так що ті антифашисти мусили запхати свою антивоєнну (а тим більше антидержавну і прокомуністичну) думку чимглибше і кинути всі сили на сприяння рідній державі. Але вони свій обов'язок громадян проігнорували, свою державу зрадили. Але Кремль їх все одно чи не щоденно глорифікує... Як же ж так?

А в цілому такі камінаути «російської еліти, яка не приймає війну» корисні. Бо трохи (міф надто глибоко зачепився в більшості), але підважить віру і українців, і європейців в існування десь фантомних «хороших русскіх», «невинуватих русскіх», які десь в себе на кухні, в бутіках чи студіях сильно проти війни і за Україну, однак мовчать.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда Україна ворог росіяни Ксенія Собчак

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